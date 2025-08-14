İSTANBUL 30°C / 24°C
14 Ağustos 2025 Perşembe
Ekonomi

Bitcoin rekor tazeledi!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri üzerine kripto para Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselerek rekor tazeledi.

14 Ağustos 2025 Perşembe 09:38
Bitcoin rekor tazeledi!
ABONE OL

Kripto para piyasasında en fazla işlem hacmine sahip Bitcoin, Fed'in faiz kararına yönelik beklentilerle rekor tazeledi.

Bitcoin Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle 124 bin doları aşarak rekor kırdı.

Nisan ayında 75 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin, son günlerde yükselişini sürdürüyor.

"Dijital altın" olarak adlandırılan kripto para Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru yeni bir rekora koşuyor.

Uzmanlar, Bitcoin'in 125 bin dolar seviyesini geçmesi halinde 150 bin dolara yükselebileceğini öngörüyor.

An itibariyle Bitcoin, 121 bin 720 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

