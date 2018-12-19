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Bitcoin yeniden güçlü bir ivme kazandı

Bitcoin 20 bin dolara yakın seviyelerden düşüşe geçişinin yıl dönümünde güçlü yükseldi.

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Piyasa değeri en yüksek kripto para Bitcoin, 20 bin dolara yakın seviyelerden düşmeye başlamasından tam bir yıl sonra yeni taban bulmuş gibi görünüyor.

Bitcoin, Bitstamp fiyatlarına göre Çarşamba günkü işlemlerde ardı ardına beşinci günlük yükselişini gerçekleştirerek Eylül'den beri görüle en uzun yükseliş serisine hazırlanıyor.

Diğer kripto paralar da Bitcoin'in Cuma gününden bu yana kaydettiği yaklaşık yüzde 20'lik artıştan destek buldu.

New York'ta Bloomberg Intelligence analisti Mike McGlone, “Piyasa çoğu göstergeye göre aşırı satım bölgesinde; Bitcoin, geçmişinde kaydedilen en yüksek aşırı satım bölgesinde bulunuyor.” dedi.

McGlone, Bitcoin'in bu haftaki RSI göstergesine işaret etti ve çoğu hareketli ortalamalara göre “aşırı iskontolu” olduğunu belirtti. Buna karşın McGlone, Bitcoin'in gelecek yıl mevcut fiyatlardan daha düşük yeni bir taban bulmasını bekliyor.

Bitcoin, Çarşamba günü TSİ 17:30'da yüzde 8.13 artıda 3,820.94 dolar seviyesinden alıcı buldu.

(Bloomberg)

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