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Bitcoin'deki düşüş sürüyor: 8 bin dolar

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin hash rate´indeki (Belirli bir süre içinde, bir Bitcoin sağlayıcı tarafından yapılan çıkarımların sayısı) düşüşün toparlanmasına rağmen piyasadaki eksi yönlü eğilim devam ederken, Bitcoin 8,097 dolarla 8 bin doların üzerinde tutunuyor.

  • DHA
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Coin Dance´de yer alan verilere göre Bitcoin hash rate´i 23 Eylül´de saniye başı 104 kentilyon hash düzeyinden rekor düzeyde gerileyerek saniye başı 57 kentilyon hash´e gerilemişti. Söz konusu düzey, 24 Eylül´de toparlanarak saniye başı 114 kentilyon hash´e yükseldi. Bunun yanında, Cointelegraph´da William Suberg´in haberinde, hash rate rakamlarının Bitcoin fiyatı üzerinde doğrudan etkisi olduğu yönündeki savın, Bitcoin hash rate´inde izlenen artış ve fiyatında izlenen düşüşle çeliştiği belirtildi.
 
Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde  4.14 düşüşle 8,097 dolara geriledi ve 145 milyar 434 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 67.9´unu oluşturdu.
 
Toplam 2,902 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 82´si düştü ve piyasadaki düşüşe yüzde 14.81 ile 89´uncu sıradaki Crypterium öncülük etti.
 
Söz konusu seyre paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 214 milyar 280 milyon dolarla 215 milyar doların altına inerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 67 milyar 179 milyon dolar olarak hesaplandı.
 
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
 
Bitcoin yüzde 4.14
 
 
Ethereum yüzde 1.85
 
 
Ripple yüzde 1.36
 
 
Tether yüzde 0.30
 
 
Bitcoin Cash yüzde 3.59
 
 
Litecoin yüzde 2.57
 
 
EOS yüzde 1.39
 
 
Binance Coin yüzde 3.81
 
 
Bitcoin SV yüzde 2.96
 
 
Stellar yüzde 1.30 düştü. 

İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi

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