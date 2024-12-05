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Ekonomi

Bitcoin'in fiyatı 100 bin doları geçti

Bitcoin'in fiyatı ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın kripto planlarına ilişkin iyimserlikle 100 bin doları geçti.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 06:53 - Güncelleme:
Bitcoin'in fiyatı 100 bin doları geçti
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Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kripto paralara ilişkin ılımlı düzenlemeler yapacağına yönelik iyimserlikle ilk defa 100 bin doların üzerine çıktı.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 2,8 artarak 3 trilyon 600 milyar doları geçti.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 6'dan fazla artarak ilk defa 100 bin doların üzerine çıktı.

TSİ 05.52 itibarıyla 101 bin 447 dolardan işlem gören Bitcoin'in, haftalık değer kazancı ise yüzde 5,36'ya yükseldi.

Böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydeden Bitcoin'in fiyatında, Trump'ın yönetimi altında kripto paralara yönelik ılımlı düzenlemeler yapılacağına ilişkin beklentiler etkili oluyor.

Trump, seçim kampanyası süresince dijital varlıkları benimsediğine yönelik açıklamalar yaparak, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" haline getirme ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma vaadinde bulunmuştu.

Analistler, kripto endüstrisine yaklaşımı tepki çeken ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in görevi bırakacağını açıklamasının da kripto para piyasasında olumlu etki yarattığını belirtiyor.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 5,8 değer kazanarak 3 bin 860 dolar seviyesine çıktı.

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