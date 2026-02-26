İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,888
  • EURO
    52,0315
  • ALTIN
    7331.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bitlis'te jeotermal kaynaklar ihale yoluyla aramaya açılacak
Ekonomi

Bitlis'te jeotermal kaynaklar ihale yoluyla aramaya açılacak

Bitlis'te 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak.

AA26 Şubat 2026 Perşembe 09:03 - Güncelleme:
Bitlis'te jeotermal kaynaklar ihale yoluyla aramaya açılacak
ABONE OL

Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları, açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Alanları sırasıyla 2 bin 865,90, 4 bin 800 ve 3 bin 250 hektar olan sahaların ihale bedelleri 209 bin 275 lira 25 kuruş, 350 bin 339 lira ve 237 bin 208 lira olarak belirlendi.

Alanların geçici teminat bedelleri ise sırasıyla 6 bin 275 lira 25 kuruş, 10 bin 510 lira ve 7 bin 116 lira oldu.

Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Bitlis İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilecek.

Söz konusu sahaların ihaleleri 26 Mart'ta Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen toplantı salonunda yapılacak.

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'li belediyenin ihmali pes dedirtti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.