Bizi coşturdu, rakipleri korkuttu

29.12.2019 00:33 - Güncelleme: 29.12.2019 00:37

Devrim arabasından 58 yıl sonra üretilen ilk yerli otomobil tüm Türkiye’yi heyecanlandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın tanıtımını yaptığı andan itibaren ‘Türkiye’nin Otomobili’ milli şahlanışın adeta sembolü oldu. Erdoğan’ın 9 yıl önce yaptığı çağrıyla fitili ateşlenen ve bir araya gelen ‘5 babayiğit’ olarak adlandırılan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) 2 yıllık çalışması sonrası ortaya çıkan SUV ve sedan modelleri tüm Türkiye’nin beğenisini kazandı. Gemlik’te üretime başlayacağı açıklanan yerli otomobilin görüntülerine dünya da kayıtsız kalmadı.

SİPARİŞ YAĞIYOR

Tedirgin olan Volkswagen elektrikli araç üretme hedeflerinde değişikliğe giderken, Alman basını da ‘Dış pazarda şansı yok’ diyerek karalama kampanyasına başladı. Otomobilin üretime geçeceğine dair umutsuz olduklarını ifade eden Alman gazeteler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tanıtımını yaptığı otomobili tiye almaya çalıştı.

Görsellerinin ilk paylaşıldığı ilk andan itibaren Türkiye’de yankı uyandıran Türkiye’nin Otomobili, şimdiden siparişleri de toplamaya başladı. İlk ön siparişi Başkan Erdoğan’ın verdiği otomobile Türkiye’nin dört bir yanından sipariş yağıyor. DAP Yapı, 200 adet şirket aracını değiştirme kararı aldı. Kayseri’de Talas Belediyesi, yerli otomobil TOGG’dan 20 adet almak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına dilekçe yazdı. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), en az 500 adet ön sipariş vereceğini duyurdu. Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal “Camia olarak otomobillerimizi yerli ve milli otomobille değiştireceğiz” derken Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun “53 adet alma kararı aldık” dedi.İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık ise “Türkiye’nin Otomobili, beklentilerimizi karşılıyor. Yola çıktığında ilk tercihimiz olacak” dedi.

SATIŞA DESTEK

Otomobilin satışı konusunda ise ilk destek Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç’tan geldi. Erkoç Türkiye’nin Otomobili’nin üretim ve satışı konusunda her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi. Otomotivin inşaatla birlikte ekonominin lokomotifi olduğunu vurgulayan Erkoç, “Başından beri inandığımız, en iyisini yapacağımızdan şüphe duymadığımız Türkiye’nin Otomobili için MASFED olarak biz de sipariş vermekle kalmayacak, taşın altına elimizi koyacağız. Gerek üretim gerekse satış sürecinde verilecek görevlere hazırız” ifadesini kullandı.

‘O ARTIK YÜRÜYEN BİR BİLGİSAYAR’

‘Türkiye’nin Otomobili’ni üreten TOGG’un CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, aracın otomobil fuarlarında değil, teknoloji fuarlarında tanıtılacağını, çünkü otomobil değil, otomobilin ötesinde bir araç ürettiklerini söyledi. Karakaş “Biz sadece bir otomobil üretmiyoruz, bu artık yürüyen bir bilgisayar” dedi. CNN Türk’te soruları yanıtlayan Karakaş Karakaş “Aracın içinde kullanıcıyı saran ve güven bir tasarım görüyoruz. Dışarıdan yalın ve sade olan otomobilin içinde kullanıcıya yüksek teknoloji sunuyoruz. Aracın içinde güvende hissediyorsunuz. Güvenlik açısından üst düzey bir otomobil. Euro NCAP testlerinde 5 yıldız alacağız” dedi. Karakaş “Aracın markası henüz belli değil. Şimdilik geçici olarak TOGG logosunu kullandık. Marka 2020 sonlarına doğru belirlenecek. İlk olarak 2022 sonlarında SUV aracımız satışa sunulacak. Ardından sedan ve diğer modelleri de belirli aralıklara piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Piyasaya girdiğimizde Avrupa’da klasik otomobil üreticisi olmayan, ilk elektrikli SUV araç üreticisi olacağız” dedi.

FİYATI REKABETÇİ OLACAK

Türkiye’nin merakla beklediği yerli otomobil önceki gün görücüye çıkarken ilgiyle takip edilen tanıtım sonrasında herkesin merak ettiği konu fiyatıydı. Gürcan Karakaş yerli otomobilin rekabetçi bir fiyata sahip olacağını açıkladı. Karakaş “Fiyat vermek hem ticari anlamda doğru değil. Hem de 2.5 sene sonrası için mümkün de değil. Bizim yola çıkışımız da kullandığımız mantık; rekabetçi bir otomobil olmak durumunda. Her şeyini ona göre tasarlıyoruz. Böyle bir otomobil bugün piyasada pazar payı almak isteseydi kimden pazar payı alırdı ona bakıyoruz. Konumlandırmamızı da o şekilde yaparız. Bu bir ipucu veriyor” dedi. EFSANE TASARIMA TÜRK İMZASI Yerli otomobilin tasarımının İtalyan şirketine ait olduğu iddialarına yanıt veren Karakaş tasarım ekibinde Mercedes’in efsane tasarımcısı Murat Günak’ın olduğunu açıkladı. Karakaş şunları söyledi: “Biz 18 tasarım eviyle görüştük. 18 tasarım evini 3’e indirdik. 5 farklı tasarım isteyip 15 tasarımı yan yana koyduk. O süreçte Murat Bey bize Türkiye’yi Avrupa’yı tanıyan tecrübesiyle çizgileriyle yardımcı oldu. Ayrıca tasarım eviyle birlikte çalışan 6 Türk arkadaşımız vardı. Murat Bey’le de çok kez konuştuk.” Karakaş, tasarımdaki Türk etkilerini ise “Hedef kitlemiz otomobili güçlü kuvvetli hayvanlara benzettiler. Baktığınız zaman pars da kurt da kaplan da olur. Günlük kullanım farları da Osmanlı bıyığı” sözleriyle anlattı.