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Ekonomi

Bizim Menkul Değerler satışa çıktı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda aracılık ve kurumsal finansman alanlarında 20 yılı aşkın bir süredir hizmet veren Bizim Menkul Değerler'in 9 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla satış ihalesine çıktığını duyurdu.

9 Temmuz 2024 Salı 12:15 - Güncelleme:
Bizim Menkul Değerler satışa çıktı!
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Hazine mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki Bizim Menkul Değerler AŞ paylarını satışa çıkardı.

Bizim Menkul Değerler'in 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yönetimi kayyıma devredilmiş ve Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu müsadere kararının Yargıtay tarafından da onanmasıyla mülkiyeti Hazine'ye intikal etmişti.

Dünyanın önde gelen bağımsız değerleme şirketi tarafından hazırlanan rapora göre Bizim Menkul Değerler'in muhammen bedeli 380.000.000,00 TL (ÜçyüzseksenmilyonTürkLirası) olarak belirlendi. İhale şartnamesi satış ilanında belirtilen koşullar sağlandıktan sonra 'TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul' adresinden alınabilecek.

Yatırımcılar teklif vermeden önce satış ilanında belirtilen koşulları sağladıkları takdirde 16 Temmuz 2024 ve 9 Ağustos 2024 tarihleri arasında Bizim Menkul Değerler'i gezebilecek ve şirkete ilişkin detaylı bilgilere erişim imkânı bulacak.

Yatırımcıların, ihale şartnamesi kapsamında hazırladıkları kapalı teklif zarflarını, en son 12 Ağustos 2024 saat 16:30'a kadar 'TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul" adresine elden teslim etmeleri gerekiyor.

Kapalı zarf ile verilen teklifler 13 Ağustos 2024 saat 10:00'da TMSF Genel Merkezinde teklif veren yatırımcıların huzurunda açılarak İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve açık artırmaya geçilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi https://www.tmsf.org.tr adresinden ve "TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul" adresinden veya 0.212.340 24 12 / 0.212.340 14 94 no.lu telefonlardan alınabilir.

  • Bizim Menkul Değerler
  • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
  • ihale

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