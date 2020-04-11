11 Nisan 2020 Cumartesi 17:21 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 17:21

Gayrimenkul sektörünün büyük veri (big data), yapay zeka ve blok zinciri (blockchain) teknolojileriyle düzenlenmesini, endeksleşmesini ve nihayetinde borsalaşmasını sağlamak amacıyla kurulan GABORAS, dijital gayrimenkul okuryazarlığı konusunda da organizasyonlar düzenliyor. Dünya çapında yaygın olarak kullanılan Blockchain teknolojisinin garyirmenkul sektörüne etkileri üzerine yapılan son organizasyona ise Next Proptech Fonu Kurucusu Bekir Yener Yıldırım ve Blockchain Türkiye Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Barış Özistek katıldı. İki konuşmacı da Blockchain teknolojisinin gayrimenkul sektörüne getireceği yeniliklere vurgu yaptı.



Özellikle tapu işlemlerinin online ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için Blockchain teknolojik altyapısının hazır olduğunu anlatan Barış Özistek, “Türkiye'de bunun gerçekleştirilebilmesi için yasal hazırlığın yapılması gerekiyor. Dijital paranızı gönderip tapu kaydını da Blockchain üzerinden aldığınızda kimsenin birbirini görmesine gerek kalmaksızın yüzde yüz güvenli bir şekilde tapu işlemleri gerçekleştirilebilir. Blockchain ile atılmış olan bir kaydın geriye dönük olarak değiştirilmesi mümkün değil” diye konuştu.

‘YASAL MEVZUAT TEKNOLOJİNİN HIZINA AYAK UYDURMALI’

Türkiye’de gayrimenkul sektöründe önemli teknolojik dönüşümler yaşandığını belirten Bekir Yener Yıldırım ise kira toplama, aidat ödeme gibi hayatımıza dokunacak tüm alanlarda bu teknolojilerin çok ilerlediğine vurgu yaptı. Yıldırım konuyla ilgili şunları söyledi:

“Site aidatlarını dijital ortamlarda ödüyorsunuz, kiralama alanında hızlı gelişmeler oluyor. Arttırılmış gerçeklikle izleyerek emlakçınızla çevrimiçi buluşma ayarlayıp kiralayacağınız evi görebiliyorsunuz. Yasal mevzuat da teknolojinin hızına ayak uydurmalı. Evlerimize kapandığımız şu günlerde, daha fazla gayrimenkul işlemini dijital ortamda yapabiliriz.”

‘İNŞAAT FİRMALARI DİJİTAL PARA İLE ÖDEME KABUL ETMEYE BAŞLAMALI’

Kripto paralarla bazı ülkelerden para transferinin çok daha kolay sağlandığını belirten Yıldırım, büyük inşaat projelerinde bu teknolojinin aktif olarak kullanıldığını söyledi. Özellikle Ortadoğu’daki bazı ülkelerde uygulanan sınırlamalar nedeniyle kişilerin şahsi servetlerini çıkarmalarında özellikle para transferlerinde çeşitli sorunlar olduğuna dikkati çeken Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Özellikle Ortadoğu’daki bazı ülkelerde uygulanan sınırlamalar nedeniyle kişilerin şahsi servetlerini çıkartmalarında para transferlerinde çeşitli sorunlar var. Kripto para ile bunu aşmak mümkün. Çok önemli boyutta kişilerin kripto para yatırımı var ve bunları Türkiye'de gayrimenkul yatırımına çevirebilirler. İnşaat firmaları çok daha fazla kripto para kabul ettikçe satışlarına pozitif yansıyacaktır’.’

‘İnşaat projelerine kendi kripto paralarını çıkartabiliriz” diye ilginç bir öneride de bulunan Yıldırım, ancak bu varlığa dayalı bir kripto para olduğu için izne tabii ve yasal altyapısının oluşması gerektiğinin de altını çizdi. Bu gerçekleştiğinde hem inşaat sektörünün daha likit hale geleceğini hem de gayrimenkul sektöründe yapılan yatırımların tabana yayılacağını aktaran Yıldırım şu eklemeleri yaptı:

‘’Her metrekarenin karşılığında gelen kripto paraların ticareti de yapılabilir. Yatırım yaptığınız bir mülkün tamamını satmak yerine 5-10 metrekaresini satayım diyebileceksiniz. Örneğin nakit ihtiyacınız gayrimenkulün toplam değeri kadar yüksek değil. Dolayısıyla tüm problemleri çözmüş oluyor. Gayrimenkulün ne kadar derli toplu hale gelirse Blockchain de o kadar hızlı uygulanabilir. Ben GABORAS’ın, bu konuda önemli işlere imza attığını görüyorum.”