Bloggerlar Türkiye’nin tanıtımı için geliyor

Teknolojik gelişmelerin tanıdığı imkanların kullanılacağı tanıtım çalışmalarında, yapay zeka programlarıyla daha önce Türkiye’ye gelmiş çeşitli sebeplerden artık başka ülkeleri tercih eden ya da hiç gelmemiş turistlere ilişkin analizler çıkarılacak. Analiz sonuçlarına göre, her iki grupta yer alan gelir grubu yüksek turistleri hedefleyen direkt tanıtım çalışmaları yürütülecek.

ÇALIŞMA BAŞLADI

Yeni bir tanıtım logosu ve sloganla Türkiye markasını oluşturma çalışması başlatan Bakanlık, 18 yıldır kullanılan Turkey markası ve lale figürünün dışında yeni bir algı oluşturmak, için yurt dışı reklam ve PR ajanslarını belirleme sürecini devam ettiriyor.