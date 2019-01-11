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Bloggerlar Türkiye’nin tanıtımı için geliyor

Nitelikli turist hedefine ulaşmak için yeni bir tanıtım hamlesi başlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı, deniz, güneş, kum üçlüsünün yanında Türkiye’nin kültürel, arkeolojik mirasına, sanatına gastronomisine dikkati çekecek, tanıtımda bloggerlardan ve turizm alanında önemli sayıda takipçisi bulunan Instagram kullanıcılarından yararlanacak.

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Teknolojik gelişmelerin tanıdığı imkanların kullanılacağı tanıtım çalışmalarında, yapay zeka programlarıyla daha önce Türkiye’ye gelmiş çeşitli sebeplerden artık başka ülkeleri tercih eden ya da hiç gelmemiş turistlere ilişkin analizler çıkarılacak. Analiz sonuçlarına göre, her iki grupta yer alan gelir grubu yüksek turistleri hedefleyen direkt tanıtım çalışmaları yürütülecek.      

ÇALIŞMA BAŞLADI 

Yeni bir tanıtım logosu ve sloganla Türkiye markasını oluşturma çalışması başlatan Bakanlık, 18 yıldır kullanılan Turkey markası ve lale figürünün dışında yeni bir algı oluşturmak, için yurt dışı reklam ve PR ajanslarını belirleme sürecini devam ettiriyor.   

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