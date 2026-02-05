AFAD'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret düzenleyen Kishore, burada AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile bir araya geldi.

Kishore, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te hayatını kaybedenleri anmak için heyetiyle beraber Türkiye'ye geldiğini dile getirerek "Asrın felaketi ifadesi artık asrın dayanışması ifadesine dönüşmüştür." dedi.

Son 30 yılda birçok deprem sonrası iyileştirme programı gördüğüne işaret eden Kishore, "Ve şunu söylemeliyim ki, 455 bin konutun bu kadar hızlı ve daha iyi şekilde yeniden inşa edilmiş olmasından son derece etkilendim." diye konuştu.

Kishore, afetten sonra hızlı kalkınmayı yerinde görmek istediğini belirterek Türkiye'deki başarıların, büyük ölçekli iyileştirme programlarını başlatmaya nasıl rehberlik edebileceğini ve dünyanın bundan nasıl dersler çıkarabileceğini görmek istediklerini ifade etti.

BM Genel Kurulu'nun, geçen yıl depremler nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak için özel bir gün ilan ettiğini anımsatan Kishore, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu bağlamda, benim ve heyetimin buraya yaptığı ziyaret de ayrıca önem kazanıyor. Çünkü daha önce de söylediğim gibi hayatını kaybedenlerin anısını onurlandırmanın en iyi yolu daha iyi inşa etmek ve afetlere reaktif yaklaşımdan proaktif bir yaklaşıma geçmektir yani afetleri sadece yönetmek değil, onları mümkün olduğunca önlemek ve etkisini azaltmaktır."

Kishore, afet riskleriyle mücadelede proaktif bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğu ve afet risklerinin azaltılmasına yatırım yapılması gerektiğinin kabul edilmesiyle uluslararası toplumun Sendai Çerçevesi'ni benimsediğini hatırlatarak Türkiye'de somut ilerleme işaretleri gördüklerini söyledi ve şunları aktardı:

"AFAD'ın liderliğinde gördüğüm yaklaşım beni gerçekten etkiledi, 360 derecelik bir afet risk azaltımı yaklaşımı. Bu, AFAD'ın tek başına çalışmadığı anlamına geliyor. Birçok bakanlık ve kurumla birlikte çalışıyor, akademik dünyayı ve üniversiteleri sürece dahil ediyor, sivil toplumu sürece katıyor. Burada medyanın da sürece dahil edilmesine dair çok güzel bir örnek görüyoruz. Medyanın, risk azaltımı mesajını ülkenin her bir bireyine ulaştırmada çok önemli bir rolü var. Afet risk azaltımının bir halk hareketine dönüşmesi son derece önemli. Bu, sadece hükümetin omuzlarında bırakılacak bir konu değil."

"TÜRKİYE'NİN COP31 VİZYONU DİKKATİ ÇEKİYOR"

Kishore, Türkiye'de afetlere müdahale yerine risk azaltımına yatırım yapan proaktif bir yaklaşımın benimsendiğini söyledi.

Ziyaretinin amacının, Türkiye'de hayata geçirilen bu uygulamaları yerinde görmek ve söz konusu deneyimlerin dünya genelinde nasıl paylaşılabileceğini değerlendirmek olduğunu belirten Kishore, aynı zamanda Türkiye'nin karşı karşıya olduğu zorlukların da ele alınacağını kaydetti.

Kishore, bu yıl Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacak olmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, süreçten beklentilerin oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.

Türkiye tarafından ortaya konan vizyonun dikkati çekici olduğunu vurgulayan Kishore, COP31'in sıradan bir zirve olmayacağını, konuşmalardan ziyade uygulama ve eyleme odaklanan bir COP olmasının hedeflendiğini söyledi.

Kishore, COP31'in, iklim değişikliğine uyum ile afet risk azaltımını bir araya getiren bir zirve olacağına işaret ederek Türkiye ile bu süreçte birlikte çalışmanın, çabaları desteklemenin ve bu yolculukta ortak olmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu ifade etti.

UNDRR Başkanı Kamal Kishore, ziyareti süresince COP31'i güçlendirmek ve ortaya konan vizyonu hayata geçirmek amacıyla somut işbirliği alanlarının ele alınacağını belirtti.

Kishore ayrıca, depremlerden etkilenen bölgelerde gerçekleştirilen iyileştirme ve yeniden inşa çalışmalarını yerinde görmek amacıyla yarın Hatay'da konteyner kentleri ve kalıcı konut alanlarını ziyaret edecek.