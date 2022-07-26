BMW de gaza basıyor! Geleceğin petrolüyle çalışacaklar

Geleceğin petrolü olarak adlandırılan hidrojen enerjisi, birçok sanayi sektörünün yakın merceğinde. Petrol ve doğal gazla ilgili arz sıkıntıları ve sıfır emisyon çabaları, hidrojen alanındaki çalışmaları da hızlandırdı.



Enerji devleri bu alandaki yatırımlarını katlayarak artırırken, otomotiv devleri ise, hidrojen yakıt hücresi tahrikli araçlar üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Tüm bunlar dikkate alındığında, hidrojen enerjisinin taşımacılıkta da gerekli olan enerji için en önemli rolü üstlenmesi bekleniyor.

Son olarak dünyanın en büyük otomotiv devlerinden BMW Group, çalışmaları ile ilgili bir açıklama yaptı.

BMW RESMEN DUYURDU: GELECEĞİN PETROLÜ HİDROJENLE ÇALIŞACAKLAR

BMW Group'tan yapılan açıklamaya göre, geleceğin petrolü hidrojen yakıt hücresi tahrikli seriye yakın araçların günlük testleri başlıyor. İlk küçük BMW hidrojenli otomobil serisi, 2022'nin sonundan önce sunulacak.

BMW, hidrojeni önemli bir güç aktarma organı direği olarak planlıyor. CEO Oliver Zipse, "Müşterilerimiz arasında büyük bir popülerlik kazanan X ailemiz bu proje için uygun. Gelecekte yeni bir sınıfta hidrojen yakıt hücresini seri üretimde de göreceğimizi hayal edebiliyorum." dedi.

Genel olarak, enerji krizi hidrojen tahrikini muazzam bir şekilde yönlendiriyor.

BMW, 2013'ten beri Japon otomobil üreticisi Toyota ile birlikte yakıt hücresi teknolojisi üzerinde çalışıyor. Kısa bir süre önce Çinli bir otomobil üreticisi, hidrojenli otomobillerin ilk seri üretimini duyurdu. Almanya'da, Havacılık ve Uzay Merkezi'ndeki araştırmacılar, düşük maliyetli hidrojenle çalışan bir arabayı duyurdular.

BMW AG Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Fröhlich şunları söyledi, "Dünya çapındaki müşterilerin tüm mobilite gereksinimlerini karşılayan tek bir çözüm bulunmadığından, gelecekte farklı alternatif tahrik sistemlerinin bir arada var olacağına inanıyoruz. Hidrojen yakıt hücresi tahriki, uzun vadede tahrik portföyümüzde dördüncü bir sütun haline gelebilir." dedi.

TAVUK-YUMURTA SORUNSALI

BMW Group Hidrojen Yakıt Hücresi Program Yöneticisi Axel Rücker, 'tavuk-yumurta' sorunsalından söz etti.

Uzmana göre, BMW hidrojenli otomobillerin ilk yol testleri ile artık somutlaşıyor. Ancak, seri üretim başlamadan önce aşılması gereken bazı engeller var.

Rücker, "Hidrojen tahrikiyle ilgili bir tavuk-yumurta sorunumuz var. Hidrojen dolum istasyonları ağı çok zayıf olduğu sürece, müşterilerden gelen düşük talep, yakıt hücreli otomobillerin karlı seri üretimini sağlamayacak. Ve yollarda neredeyse hiç hidrojen arabası olmadığı sürece, şirketler yakıt ikmali ağlarını genişletme konusunda isteksiz olacaklar." dedi.

Star Gazetesi