İSTANBUL 5°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2022 Perşembe / 7 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8617
  • EURO
    16,5903
  • ALTIN
    956.963
  • BIST100
    2033.32
Ekonomi

BMW Grubu'ndan yüzde 223 net kar artışı

BMW Grubu'nun net karı, geçen yıl 2021'e göre yüzde 223,1 artarak 12,5 milyar avroya yükseldi.

AA10 Mart 2022 Perşembe 15:52 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 15:52
ABONE OL

BMW Grubu'ndan yapılan açıklamada, grubun net karının, Kovid-19 salgınının ilk yılı olan 2020'de 3 milyar 857 milyon avro olduğu, geçen yıl ise yüzde 223,1'lik artışla 12 milyar 463 milyon avro seviyesine yükseldiği bildirildi.

Söz konusu dönemde, grup gelirlerinin yüzde 12,4 artarak 111 milyar 239 milyon avroya çıktığı belirtilen açıklamada, şirketin karının, yeni araçların yüksek fiyatı ve ikinci el araç satışından olumlu etkilendiği kaydedildi.

Bünyesinde BMW, MINI ve Rolls-Royce gibi markaları bulunduran BMW Grubu, geçen yıl dünya genelinde otomobil teslimatlarını yüzde 8,4 artırarak 2 milyon 521 bin 514'e yükseltmişti. Bunun yüzde 13'ü (328 bin 314) elektrikli otomobillerden oluşmuştu.

BMW, hisse başına 1,90 avro olan temettü ödemesini 5,80 avroya çıkaracağını da duyurdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.