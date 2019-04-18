Bodrum sezonu erken açtı
Turizm cenneti Muğla’nın Bodrum ilçesinde turizm hareketliliği başladı. İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, kış aylarında yaptıkları çalışmayla turizm sezonuna çok iyi hazırlandıklarını söyledi.
İLÇEYE 60 UÇAK İNDİ
Avrupa’daki hemen hemen bütün fuarlara katıldıklarını ifade eden Dinç, “Oradaki talepler, hem ülkemize hem de özellikle Bodrum’a çok yoğun. Bu talepler sezonun da iyi geçeceği sinyallerini veriyordu. Bunu da rezervasyonlardan görüyoruz. Geçtiğimiz yıla göre doluluk oranının artışını bu şekilde ölçebiliyoruz. İnşallah bu yıl, geçtiğimiz yıla oranla daha iyi turizm sezonu olacağını düşünüyorum” diye konuştu. TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da bölgede turizm hareketliliğinin başladığını belirtti. İlçeye 30 Mart’tan bu yana yurt dışından uçakla bir çok yolcu geldiğini dile getiren Aslan, “Şu ana kadar 60’a yakın yurt dışından sefer var. Yurt içinden de gelenler var. Bodrum’da bizim için turizm sezonu başladı. Bodrum için yurt dışından ve yurt içinden yüzde 20’lik bir artış bekliyoruz. En büyük artış şu anda İngiltere pazarında, daha sonra Rusya, Ukrayna ve Kazakistan geliyor” dedi.
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