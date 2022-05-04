İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, Bodrum'a yanaştı

İçinde lüks otel konforunda 2 bin 116 kamara bulunan 135 bin ton ve 323 metrelik turistik gezinti gemisinin yolcularını, Bodrum Cruise Port iskelesinde Bodrum bando ekibi karşıladı.

Gemideki Alman, Rus ve İtalyan ağırlıktaki turistler, çıkış işlemlerinin ardından kendilerini bekleyen tur otobüsleri ve gezi tekneleriyle kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde birçok kişi, dev geminin fotoğrafını çekti. Gemide 1254 yolcu ve 1078 personel bulunduğu belirtildi.

Akşam saatlerine kadar ilçede kalacak gemi daha sonra Santorini'ye devam edecek.

- "BODRUM TARİHİNİN EN BÜYÜK GEMİSİ"



Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan, yaptığı yazılı açıklamada, Bodrum tarihinin en büyük gemisini limanda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek "Sezona çok hızlı başladık. 2022 için 150 gemi, 200 bin yolcu bekliyoruz. Doğu Akdeniz cruise turizmi geri döndü. Heyecanla yeni gemileri bekliyoruz." diye konuştu.