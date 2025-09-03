İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2025 Çarşamba / 11 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1708
  • EURO
    48,1197
  • ALTIN
    4716.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Bodrum'a kruvaziyerle turist akını

Muğla'nın Bodrum ilçesine, 'Resilient Lady' ve 'SeaDream I' kruvaziyerleri 2 bin 611 yolcu getirdi.

AA3 Eylül 2025 Çarşamba 16:30 - Güncelleme:
Bodrum'a kruvaziyerle turist akını
ABONE OL

Yolcularının çoğu ABD'li olan Bahamalar bayraklı gemiler, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

Rodos Limanı'ndan hareket ederek Bodrum'a ulaşan 277 metre uzunluğundaki "Resilient Lady" kruvaziyerinde, 2 bin 529 yolcu ile 1143 personel bulunuyor. Gemi Mikonos Limanı'na gitmek üzere akşam saatlerinde Bodrum'dan hareket edecek.

Santorini Limanı'ndan gelen 104 metre uzunluğundaki "SeaDream I" kruvaziyerinde ise 82 yolcu ile 94 personel yer alıyor. Geminin bir sonraki durağının Siros Limanı olacağı öğrenildi.

Gemilerdeki turistler, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinde gezdi, çarşıda alışveriş yaptı. Bazı turistler tarihi yerleri ziyaret etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.