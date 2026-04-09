Bodrum'a kruvaziyerle turist akını

Muğla'nın Bodrum ilçesi, Girit'ten yola çıkan lüks kruvaziyer Four Seasons 1'in limana yanaşmasıyla hareketli saatler yaşadı. Çoğunluğu İngiliz turistlerden oluşan 137 yolcu, Bodrum'un tarihi dokusunu keşfetmek için ilçeye ayak bastı.
MALTA BAYRAKLI DEV KRUVAZİYER BODRUM LİMANI'NA YANAŞTI
Malta bayraklı 207 metre uzunluğundaki lüks gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.
Girit Limanı'ndan gelen gemide çoğu İngiliz 137 yolcu ile 223 personel bulunuyor.
BODRUM'UN TARİHİ SOKAKLARINA TURİSTİK ZİYARET
Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.
Gece saatlerinde ilçeden demir alacak "Four Seasons 1"in bir sonraki durağının Çeşme Limanı olacağı öğrenildi.