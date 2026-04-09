9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Ekonomi

Bodrum'a kruvaziyerle turist akını

Malta bayraklı 207 metre uzunluğundaki lüks kruvaziyer Four Seasons 1, Girit Limanı'ndan hareket ederek Bodrum'a ulaştı. Gemiden inen 137 yolcunun büyük çoğunluğu İngiliz turistlerden oluşurken, ziyaretçiler Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını gezdi. Kruvaziyerin bir sonraki durağı Çeşme olarak belirlendi.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 14:06
Muğla'nın Bodrum ilçesi, Girit'ten yola çıkan lüks kruvaziyer Four Seasons 1'in limana yanaşmasıyla hareketli saatler yaşadı. Çoğunluğu İngiliz turistlerden oluşan 137 yolcu, Bodrum'un tarihi dokusunu keşfetmek için ilçeye ayak bastı.

MALTA BAYRAKLI DEV KRUVAZİYER BODRUM LİMANI'NA YANAŞTI

Malta bayraklı 207 metre uzunluğundaki lüks gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

Girit Limanı'ndan gelen gemide çoğu İngiliz 137 yolcu ile 223 personel bulunuyor.

BODRUM'UN TARİHİ SOKAKLARINA TURİSTİK ZİYARET

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

Gece saatlerinde ilçeden demir alacak "Four Seasons 1"in bir sonraki durağının Çeşme Limanı olacağı öğrenildi.

  • Bodrum kruvaziyer
  • Four Seasons 1
  • Bodrum turizm
  • kruvaziyer turizmi
  • Muğla Bodrum

