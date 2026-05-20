İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,6001
  • EURO
    52,9378
  • ALTIN
    6596.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bodrum'a turist akını! 2 bin 636 ziyaretçi limana ayak bastı
Ekonomi

Bodrum'a turist akını! 2 bin 636 ziyaretçi limana ayak bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesi, sezonun dikkat çeken gemilerini ağırlamaya devam ediyor. Bahama bayraklı dev kruvaziyer 'Scarlet Lady' ile St. Vincent bayraklı 'Monet', ilk kez Bodrum yanaştı. İki gemiden gelen 2 bin 636 turist, bin 71 personel ilçeye hareketlilik kattı.

IHA20 Mayıs 2026 Çarşamba 14:58 - Güncelleme:
Bodrum'a turist akını! 2 bin 636 ziyaretçi limana ayak bastı
ABONE OL


277 metre uzunluğundaki Bahama bayraklı "Scarlet Lady", sabah saat 07.00'de Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Dev kruvaziyerin saat 20.00'de Mikonos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı turistlerin bulunduğu belirtildi. Kruvaziyerde toplam 2 bin 588 yolcu ile bin 142 personelin yer aldığı bildirildi.

Öte yandan, St. Vincent bayraklı 68 metre uzunluğundaki "Monet" isimli kruvaziyer de saat 08.00'de Kuşadası Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Geminin saat 18.30'da Yunanistan'ın Kos Limanı'na hareket edeceği belirtildi. Ağırlıklı olarak İngiliz turistlerin seyahat ettiği gemide 48 yolcu ile 29 personelin bulunduğu öğrenildi.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Bodrum Cruise Port'taki kruvaziyer hareketliliğinin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Malatya 5,6 ile sallandı! Deprem anları saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.