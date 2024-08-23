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Ekonomi

BoE Başkanı'ndan enflasyon mesajı: Zafer ilan etmek için henüz erken

Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuşma yapmaya hazırlanan İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, kalıcı enflasyon risklerinin azalmış gibi göründüğünü ancak enflasyon konusunda zafer ilan etmek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

AA23 Ağustos 2024 Cuma 21:22 - Güncelleme:
BoE Başkanı'ndan enflasyon mesajı: Zafer ilan etmek için henüz erken
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BoE, Bailey'nin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmanın metnini yayımladı. Bailey, enerji ve gıda fiyat şokları azaldığından enflasyonun keskin bir şekilde düştüğünü ifade etti.

Tedarik zincirlerinin de kendini onardığına işaret eden Bailey, Çin başta olmak üzere bazı önemli tedarikçi ülkelerde güçlü dezenflasyon belirtilerinin ortaya çıktığını kaydetti.

Fed faiz indirimine mi gidiyor?

Bailey, enflasyonda içsel kalıcılığın değerlendirilmesinin revizyona daha açık olduğunu belirterek, ülkede kalıcı enflasyon risklerine ilişkin aşağı revizyon gördüklerini ancak bunun kesin gözüyle bakılan bir durum olmadığını anlattı.

Kalıcı enflasyonu düşürmenin ekonomik maliyetlerinin geçmişe göre daha az olabileceğini ifade eden Bailey, bunun istikrarlı ve yumuşak inişle uyumlu bir dezenflasyon süreciyle tutarlı olduğunu belirtti.

"ZAFER İÇİN HENÜZ ERKEN"

Bailey, "Politika belirleme, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinin etrafında sürdürülebilir bir şekilde kalmasına yönelik riskler daha da ortadan kalkana kadar yeterince uzun süre kısıtlayıcı kalmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Uyguladıkları rejimler sonucunda, enflasyon beklentilerinin daha iyi sabitlendiğine dair ihtiyatlı bir iyimserliğe sahip olduğuna değinen Bailey, "İkinci tur enflasyon etkileri beklediğimizden daha küçük görünüyor. Ancak zafer ilan etmek için henüz çok erken." ifadelerini kullandı.

PİYASA DALGALANMALARI

Bailey, ağustos ayı başındaki piyasa dalgalanmasına işaret ederek, bu gibi olayların yaşanacağını ancak testin bunların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği değil, daha geniş bir istikrarsızlığa yol açıp açmayacağı olduğunu aktardı.

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