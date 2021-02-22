Boeing'den hayati öneri: Bu uçakların kullanımına ara verin

Reuters 22 Şubat 2021 Pazartesi 09:45 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 09:46

Boeing, ABD'nin Denver kenti üzerinden geçerken United Havayolları'na ait bir uçağın motorunda arıza çıkıp motorun parçalarının şehre düşmesinin ardından aynı tip jet motora sahip olan 777 serisi uçakların kullanımına ara verilmesini önerdi.

Pratt & Whitney PW4000 motora sahip olan uçak Cumartesi günü motordaki arızaya rağmen Denver'a başarıyla iniş yapmıştı.

ABD'de denetleyici kuruluş bu uçaklara ek denetimler getirileceğini açıklamıştı. Japonya ise ek önlemler planlanırken bu uçakların kullanımının geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.

United Havayolları'ndan yapılan açıklamada bu özelliklerdeki mevcut 24 uçağın kullanımına gönüllü ve geçici süreyle ara verildiği ifade edildi.

Boeing'den yapılan açıklamada şu anda bu sınıftaki 69 uçağın kullanımda olduğu ve 59'unun depolarda tutulduğunu söyledi.

Boeing ABD'li denetim kurumunun getireceği uygun denetim protokolüne kadar bu uçakların yer aldığı operasyonların askıya alınmasını tavsiye etti.