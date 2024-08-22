İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşai faaliyetlere ilişkin harekete geçti.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde birtakım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir."

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğü'müzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin... — Dr.M.Ejder BATUR (@MEjderBatur) August 21, 2024

ÜSKÜDAR VANİKÖY'DEKİ İZİNSİZ İNŞAATTA İNCELEME

İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta inceleme başlattı.

Vaniköy'deki inşaat alanına gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, şantiyeye alınmadı. Özel mülk olduğu gerekçesiyle demir kapıyla kapatılan yolun açılması için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin inşaat alanına girmesinin ardından kapı açıldı.

Ardından, il müdürlüğü ekipleri inşaat alanına girerek incelemelerine başladı.

ÜSKÜDAR VANİKÖY'DEKİ İZİNSİZ İNŞAAT MÜHÜRLENECEK

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaattaki inceleme sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerince inşaatın mühürleneceği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, yapının bulunduğu alanın daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu, yakın zamanda Rus işadamı tarafından satın alındığı öğrenildi.

Üsküdar Vaniköy'deki inşaat çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesinin izni ile başlatıldığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine bakanlık yetkililerinin de söz konusu inşaatta incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

İnceleme sonucunda, bakanlık yetkililerinin inşaat alanını mühürleyeceği bildirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde bulunan ve Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 184. Maddesi uyarınca "İmar Kirliliğine Neden Olma" suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." dedi.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE'DEN VANİKÖY'DEKİ İZİNSİZ İNŞAATA TEPKİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaata ilişkin, "Bu kaçak yapılaşmaya kimlerin göz yumduğu ve kimlerin bu talanın arkasında olduğu sorularının yanıtları, İBB Başkanının sorumluluğundadır. Vaniköy'deki orman arazisinin yağmalanmasına göz yummak, sadece çevreye değil, aynı zamanda İstanbul halkına da ihanet etmek demektir." dedi.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Üsküdar Vaniköy'deki ormanlık alanın, kentin nefes borusu olarak bilinen yeşil alanların başında geldiğini belirtti.

Ancak Vaniköy'den gelen görüntülerin, bu eşsiz doğa parçasının kaçak yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdiğini vurgulayan Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Bölgenin İBB denetiminde olduğu bilinirken, İBB yönetiminin neden bu duruma müdahale etmediği konusunda kamuoyuna bir açıklama borcu vardır. Bu kaçak yapılaşmaya kimlerin göz yumduğu ve kimlerin bu talanın arkasında olduğu sorularının yanıtları, İBB Başkanının sorumluluğundadır. Vaniköy'deki orman arazisinin yağmalanmasına göz yummak, sadece çevreye değil, aynı zamanda İstanbul halkına da ihanet etmek demektir. İBB yönetiminin, bu kaçak yapılaşmaya neden sessiz kaldığını, kimlerin menfaatine hizmet ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, Boğaziçi'nin nadide yeşil alanlarının birer birer yok olmasının vebali İBB yönetiminin omuzlarında olacaktır."

Kabaktepe, paylaşımında Vaniköy'de inşaatı süren yapının fotoğraflarına da yer verdi.

İstanbul Boğaziçi'nin nadide güzelliklerinden biri olan Üsküdar Vaniköy'deki ormanlık alan, İstanbul'un nefes borusu olarak bilinen yeşil alanların başında gelir. Ancak Vaniköy'den gelen görüntüler, bu eşsiz doğa parçasının kaçak yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gözler... pic.twitter.com/24Z6g17IR4 — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) August 22, 2024

"BİZİM ZAMANIMIZDA TEK BİR ÇİVİ ÇAKILMASINA İZİN VERMEDİK"

Üsküdar eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kendi döneminde Boğaz'ın ön görünümüne tek çivi çakılmasına izin vermediklerini belirterek duruma tepki gösterdi.

Türkmen, "Şimdi orman kesip villa yapıyorlar! Bu zirvedir, daha üstü yoktur, genel durumun vehametini siz düşünün" ifadelerini kullandı.

Geçmişte bir bakanın eşinin kaçak katını bile yıktırdığını hatırlatarak kamuoyuna seslenen Türkmen, "Kaçak yapıları yıkıyoruz diyerek ters algı yaparken, aslında korkunç bir talana imza atılıyor İstanbul'da. En büyük örneği işte budur. Vaniköy'de, dünyanın en değerli emlak bölgelerinden birinde bu kadar cüretkar biçimde buna göz yumanlar, gözden biraz uzak yerlerde neler yapıyor, orasını da siz düşünün. Trol şebekelerinin, fondaş medyanın yalanlarına, sizi kandırmasına izin vermeyin" vurgusu yaptı.