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Ekonomi

Bölge ekonomisine can suyu olacak... Petrol arama süresi 2 yıl uzatıldı

TPAO'nun Diyarbakır'da bulunan 25 bin 370 hektar yüzölçümüne sahip kara sahasındaki petrol arama ruhsatı 2 yıl süreyle uzatıldı.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 09:12 - Güncelleme:
Bölge ekonomisine can suyu olacak... Petrol arama süresi 2 yıl uzatıldı
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Diyarbakır'da bulunan kara sahası için petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Diyarbakır il sınırları içinde yer alan ve 25 bin 370 hektar yüzölçümüne sahip kara sahasındaki petrol arama ruhsatı, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 2 yıl süreyle uzatıldı.

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