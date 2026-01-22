Bölge esnafı için büyük müjde! 100 milyon lira destek paketi duyuruldu

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) düzenlenen "İş Dünyası İstişare Toplantısı"na katıldı. Toplantıda Bakan Bolat'a, Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Merkez ve il teşkilatı yöneticileri, daire amirleri, sektör temsilcileri ve çok sayıda iş insanı eşlik etti.

"DÜZCE, İHRACATTA 19. BÜYÜK İL KONUMUNA GELDİ"

Bakan Bolat, Düzce'nin yeniden kuruluş sürecine ve ekonomik başarısına dikkat çekerek, "Düzce gerçekten örnek bir şehir. 12 Kasım 1999 depreminden sonra Düzce yeniden kuruldu. Hızlı adımlarla büyümektedir. Düzce, ihracatta 19. büyük il konumuna geldi. 2 milyar dolar civarında ihracatı var. İthalatı ise 260 milyon dolar civarında. Bizim açımızdan çok büyük dış ticaret fazlası veren bir ilimiz. Bugüne kadar Düzce'de yapılan hükümet yatırımlarının parasal karşılığı 73 milyar lira tutarındadır. Düzce'nin ekonomisi 4 'T' temeline dayanacak; ticaret, tarım, turizm ve taşımacılık. Buna bir de 'S' ekliyoruz, o da sanayi" diye konuştu.

"YERLİ ÜRÜN ARTTIKÇA FATURALAR AZALACAK"

Türkiye'nin dış ticaret rakamlarını ve enerji yatırımlarını değerlendiren Bakan Bolat, "Cari açığımız ilk 11 ay sonunda 22 milyar dolar civarındadır. Enerji ve altın ithalatını çıkardığımızda dış ticaret açığı vermiyoruz. Yerli üretim artmaya başladı. Gerek Batman, gerek Gabar, gerekse Diyarbakır'da damarlar umut verici. Doğalgaz ile Akçakoca'ya çok yakın olan Sakarya yatağında üretim artmakta. Bugün 6,5 milyon hane yerli doğalgaz kullanıyor. Yerli ürün arttıkça faturalar azalacak" dedi.

"ETRAFIMIZDA SICAK SAVAŞLAR NOKTASINDA TÜRKİYE'YE BİR ATEŞ PARÇASI DÜŞÜRMEDİK"

Türkiye'nin terörle mücadelesine ve bölgesel gücüne vurgu yapan Bolat, "Terör bu coğrafyada 8-9 yıldır sona erdirildi. Polisimizin, askerimizin ve devlet başkanımızın üstün çabaları ile terörü söküp attık. Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de de söküp attık. Etrafımızda sıcak savaşlar noktasında Türkiye'ye bir ateş parçası düşürmedik. Sadece bölgesel değil küresel oyun kurucu konumuna geldik" ifadelerini kullandı.

KREDİ MÜJDESİ

Düzce'ye yönelik yeni yatırımları ve destek paketlerini açıklayan Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Düzce'de Gümrük Müdürlüğü'nü kurduk, hayırlı olsun. Bize güzel bir yer tahsis etmişler. Arazisinin etrafına da Düzce Lojistik Merkezi kuralım dedik. Ayrıca bugün Düzce esnafı için acil 100 milyon lira destek finansman paketi açıkladık. 1 Ocak itibarıyla esnaf kredilerinin kredi maliyetleri yüzde 20'ye düşürüldü. Ayrıca Ticaret Bakanlığı, Düzce Üniversitesi ve TSO iş birliğiyle İhracat Akademisi çalışmalarını başlatacağız."