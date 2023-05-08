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Ekonomi

Bölge halkını heyecanlandıran gelişme! Sondaj pompasıyla petrol üretimine geçildi

TPAO tarafından kurulan Yağbasan 1'de, sondaj pompasıyla deneme üretimine geçildi. Bölge halkını heyecanlandırırken sondajda numuneler tankerlerle Aliağa'ya gönderilirken yüksek düzeyde petrol rezervine ulaşılması bekleniyor.

IHA8 Mayıs 2023 Pazartesi 11:18 - Güncelleme:
Bölge halkını heyecanlandıran gelişme! Sondaj pompasıyla petrol üretimine geçildi
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Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından kurulan Yağbasan 1 deneme-üretim sahasında, Atbaşı sondaj pompasıyla deneme üretimine geçildi.

Atbaşı pompasıyla deneme üretim bölge halkını heyecanlandırdı. Bir süre önce kurulumu tamamlanan Atbaşı petrol pompasıyla yüzeye çıkartılan numünelerin ise tankerlerle İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan petrol rafinerisine gönderildiği öğrenildi.

SONDAJ POMPASIYLA PETROL ÜRETİMİNE GEÇİLDİ

Bölgedeki çalışmaların umut verici olduğunu ve Atbaşı adlı petrol pompasının kurulmasıyla sahada petrol beklentisinin yükseldiğini belirten Jeofizik mühendisi Adnan Karataş (58), TPAO'nun, Yağbasan 1 deneme-üretim sahasına 500 metre mesafede yeni bir saha da çalışma başlattığını söyledi.

"BEKLENTİMİZ YÜKSEK DÜZEYDE REZERVE ULAŞILMASI"

Sahaya kurulan Atbaşı sondaj pompasının bölge halkında heyecan oluşturduğunu anlatan Karataş, "Bilindiği üzere bu bölgede yaklaşık 6 ay önce bir çiftçimiz tarafından zeytin tarlasını sulamak amacıyla bir sondaj kuyusu açıldı. Su sondaj kuyusundan çıkan siyah renkteki sıvıdan alınan numunelerden elde edilen verilere göre de sıvının yüzde 95'lik kısmının su, yüzde 5'lik kısmının ise çok kaliteli petrol olduğu belirlendi. Bunun sonucunda da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Yağbasan Mahallemizde belirlenen başka bir alanda 250 metrelik başka bir sondaj çalışması yapıldı. Bu sondajda da yine petrol ürününe rastlandı. Şuanda TPAO'ya bağlı ekipler tarafından söz konusu alana Atbaşı diye bilinen mekanik sistem kuruldu. Bu sistem ile bölgede deneme üretimine geçilmiş durumda. Buradan çıkan numuneler, tankerlerle Aliağa'ya gönderiliyor. Deneme üretimi için Atbaşı denilen sistemin kurulmuş olması, bölgede heyecanla karşılandı. Artık beklentimiz, bu bölgede yüksek düzeyde bir rezerve ulaşılması" dedi.

TPAO'NUN SAHA ÇALIŞMALARI GENİŞLİYOR

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından Yağbasan-1 sahasına yaklaşık 500 metre uzaklıktaki sahada ham petrol arama çalışması yapılacağını belirten Karataş "Sondaj yöntemi ile ham petrol arama çalışması yapılacak olan bölgede şuanda çalışmalar devam ediyor. Sondaj çalışmasının 30 gün süreceği 200 ile bin metre arasında bir derinliğe inileceği belirtildi. Bu sahadan da beklenti oldukça yüksek" dedi.

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