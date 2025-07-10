Bakan Kacır ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek ve istihdam edilebilirliğini sağlamak üzere hayata geçirdiği "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" Yeni Uygulama Dönemi İmza Töreni'ne katıldı. Yüksek teknoloji ve katma değer üreten, refahı yurt sathına dengeli yayılmış ve topyekûn kalkınmış bir Türkiye'yi; gençlerimizin enerjisi, zekâsı, akıl ve alın teriyle inşa ettiklerini belirten Bakan Kacır, şunları söyledi:

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; çok boyutlu adımlarla gençlerimizi yarınlara hazırlıyoruz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'le teknoloji geliştirme yolculuğunun kapılarını sonuna kadar açıyoruz. 81 şehrimizde kurduğumuz Deneyap Teknoloji Atölyeleri aracılığıyla, erken yaşta bilim ve teknolojiyle çocuklarımızı tanıştırıyor, onları geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Robotik kodlamadan, tasarım ve programlamaya, nesnelerin internetinden havacılık ve uzay teknolojilerine kadar pek çok yenilikçi teknoloji alanını kapsayan 36 aylık ücretsiz eğitim imkanları sağlıyoruz.

MİLLİ TEKNOLOJİ: TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları, Bilim Şenlikleri ve Bilim Fuarları ile; araştıran, sorgulayan ve üreten bir neslin temellerini atıyoruz. "Sektör Kampüste" programı ile üniversite öğrencilerine, sektör profesyonellerinin güncel bilgi ve deneyimleriyle zenginleştirilmiş derslere katılma imkanı sağlıyoruz. Milli Teknoloji Uzmanlık Programlarımızla; teknoloji geliştirme ve katma değerli üretim altyapımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda, gençlerimizi geleceğin yetkinlikleriyle donatıyoruz. Gençlerimizin enerjisi ve dinamizmini müreffeh ve tam bağımsız Türkiye'nin çimentosu olarak görüyoruz.

YEREL KALKINMA HAMLESİ: Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuzda; gençlerimizin kendi bölgelerinde değer üreterek yerel ekonomilere katkı sağlamasını sağlayacak adımların destekçisi ve hamisi oluyoruz. 2022 ve 2023 yıllarında kalkınma ajanslarımızın odak teması olarak "Genç İstihdamı"nı belirlemiştik. Gençlerimizin istihdamına dönük projelere sunduğumuz 5,2 milyar lira destekle 25 binden fazla gencimizin istihdamına katkı sağladık. Şüphesiz, hayata geçirdiğimiz projeler arasında niteliği ve ölçeği bakımından en geniş etki oluşturan örneklerin başında, Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz Çalışan ve Üreten Gençler Programımız geliyor. Programımızla, gençlerimizi iş gücüne dahil edecek özel sektör yatırımlarını hızlandırıyor, kendilerinin önünü açacak uygulamaları, fiziki imkanları süratle devreye alıyoruz.

11 BİNDEN FAZLA İSTİHDAM: Özellikle tekstil, ayakkabı, hazır giyim ve çağrı merkezi gibi hizmet sektörlerinin kullanımına uygun yatırım yerlerinin inşaatlarını da tamamlayarak yatırımcılarımıza sunuyoruz. Gençlerimizin göç etmesine gerek kalmaksızın, doğdukları topraklarda doymalarını, iş imkânı bulmalarını sağlayan programın ilk etabında; tekstil, ayakkabı, hazır giyim, çağrı merkezi, uygulama oteli, yapay zeka ve robotik kodlama merkezi, turizm tesisi gibi farklı alanlarda, 32 şehrimizde 109 projeyi destekledik. Projemiz ile; sosyal donatı alanlarıyla zenginleştirilmiş, adeta bir kampüs kimliğine sahip 155 yeni üretim tesisini ülkemize kazandırdık. 11 binden fazla ilave istihdam oluşturduk.

YÜKSEK TEKNOLOJİ: Bugüne kadar Bakanlığımızla birlikte 3,3 milyar liranın üzerinde destek verdiğimiz program ile; Batman Gercüş ve Ordu Çatalpınar ilçelerimizde ilk kez ihracat gerçekleşti. 35 ilçemizde ilk kez bir üretim tesisi faaliyete geçti. Siirt'te hayata geçirdiğimiz 5 fabrikamız bölgenin en fazla üretim yapan tesislerinden oldu. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği program kapsamında, şimdi 100 yeni fabrikanın inşaatını başlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; yüksek teknoloji ve katma değer üreten, refahı yurt sathına daha dengeli yayılmış ve topyekûn kalkınmış Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.

KALKINMA YOLCULUĞU: Ülkemizin dört bir yanını eser ve hizmetlerle donatırken, Siirt'in yerel ekonomisini güçlendirecek, üretim kapasitesini artıracak, istihdam alanlarını çeşitlendirecek projeleri de kararlılıkla sürdüreceğiz. Geçtiğimiz 23 yılda, şehrimizdeki planlı sanayi altyapısını güçlendirmek için; 254 milyon lira kaynak aktararak Siirt Merkez Organize Sanayi Bölgesinin üretime geçmesini sağladık. OSB'mizde 2 bin 300'den fazla kardeşimiz istihdam ediliyor. Siirt'imizin büyüme ve kalkınma yolculuğunun başat aktörlerinden KOBİ'lerimize can suyu olmaya devam ediyoruz.

YATIRIMA TEŞVİK: 2002 öncesinde, ilimizde KOSGEB desteklerinden yararlanmış işletmemiz bulunmuyorken, son 23 yıl içinde 2 bin 817 KOBİ'mize 715 milyon lira destek verdik. Şehrimizde hayata geçirilecek yatırımlar için 281 teşvik belgesi düzenledik. 50 milyar liraya yakın sabit yatırımın ve 15 binden fazla istihdamın önünü açtık. 29 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla yeni teşvik sistemimiz yürürlüğe girdi. Yeni modelimizde sektörel ve bölgesel teşvikler kapsamında; Siirt'te yapılacak yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların OSB'lerde 14 yıl; OSB dışında ise 12 yıl boyunca SGK işveren paylarını Bakanlığımız karşılayacak.

KALKINMA SEFERBERLİĞİ: Çalışanlarımız için 10 yıl süreyle sigorta pirimi desteği sağlıyoruz. Şehrimizde yapılacak imalat sanayi yatırımlarında kullanılacak krediler için 24 milyon liraya kadar, 11,5 puan faiz/kar payı desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimleri sunacağız. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sağlayacağız. Yeni teşvik sistemimizin önemli bir bileşeni Yerel Kalkınma Hamlesi Programımızdır. Programla, 81 ilimizin potansiyelini harekete geçirmeyi, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı ve her bir ilimizi kalkınma seferberliğimize daha güçlü dahil etmeyi amaçlıyoruz.

4 ÖNCELİKLİ YATIRIM: Resmî Gazetede dün yayımlanan uygulama tebliğleriyle her şehrimiz için 4 öncelikli yatırım konusu belirledik. Siirt'e değer katacak; dondurma üretimi; dört yıldız ve üzeri konaklama tesisi; meyan kökü işleme; ve medikal serum seti üretim tesisi yatırımları için nitelikli destekler sunuyoruz. Bu yatırımlarda, her bir projeye 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağız. Siirt'in sahip olduğu zenginliği, potansiyeli, kültürel birikimi, nitelikli insan kaynağını kalkınma projeleriyle de harekete geçirmeye kararlıyız. Bu doğrultuda; Dicle Kalkınma Ajansımız eliyle, Siirt'te 152 projeye 525 milyon lira destek verdik. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle şehrimizde kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin toplam 90 projesine 442 milyon lira katkı sağladık.

Milyarlarca lira yurt içinde kalacak

Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile yürürlüğe giren Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimizde Siirt'i öncelikli dönüşüm ili olarak nitelendirdik. Siirt'te, Antep fıstığı lisanslı depoculuk faaliyetlerini öncelikli yatırım alanı olarak belirledik. Önümüzdeki dönemde, bu alanlarda katma değer artışını, ölçek büyütmeyi ve markalaşmayı destekleyeceğiz. Birliğimiz, dirliğimiz sürdükçe Siirt daha da büyüyecek, daha hızlı kalkınacak. Terörsüz Türkiye ile bu kâdim topraklar daha da bereketlenecek, hem bölgemiz hem Türkiye kazanacak.

Başlık spot ve ara başlıklarla özgün içerik üret. Alternatif başlıklar çarpıcı ve merak uyandıran olsun lütfen

Bölge ekonomisine can suyu olacak

Yerel kalkınmada yeni dönem başladı: Antalya, Isparta ve Burdur'a özel teşvikler yolda