İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2023 Salı / 30 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0435
  • EURO
    31,3199
  • ALTIN
    1852.41
  • BIST100
    7713.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bölge tercihini yaptı! ''Artık Türkiye ile sıkı bağ kuruyorlar''
Ekonomi

Bölge tercihini yaptı! ''Artık Türkiye ile sıkı bağ kuruyorlar''

Etiyopyalı akademisyen Prof. Dr. Arkebe Oqubay, son yıllarda yeniden büyük güçlerin rekabet alanına dönen Afrika ülkelerinin, gelişmekte olan ülkelerle ittifak arayışında olduğunu açıkladı. Oqubay, 'Afrika, Avrupa ülkeleriyle halen geleneksel bağlara sahip olsa da şu anda artık daha çok Türkiye, Çin, Brezilya ve Hindistan gibi gelişmekte olan ekonomilerle sıkı bağlar kuruyor.' dedi.

AA12 Aralık 2023 Salı 11:54 - Güncelleme:
Bölge tercihini yaptı! ''Artık Türkiye ile sıkı bağ kuruyorlar''
ABONE OL

Londra'daki SOAS Üniversitesinde ekonomi üzerine çalışmalarını yürüten Prof. Oqubay, İstanbul'da tamamlanan TRT World Forum 2023'te, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Aynı zamanda Etiyopya siyasetinin tanınan simalarından olan, bir dönem başbakan danışmanlığı ve belediye başkanlığı yapan Oqubay kıtadaki her ülkenin kendi tarihi ve siyasi amaçları doğrultusunda yeni ortaklıklar kurma peşinde olduğunu söyledi.

Oqubay, kurulan ekonomik ortaklıkların her zaman "neokolonyalizm" olarak genelleştirilmesinin doğru bir tanım olmayacağını belirterek, Afrika ülkelerinin kendi ekonomi politikalarını üretip, bu çizgide yol alması gerektiğini ifade etti.

Son yıllarda yeniden büyük güçlerin rekabet alanına dönen Afrika ülkelerinin, gelişmekte olan ülkelerle ittifak arayışında olduğunu belirten Oqubay, "Afrika, Avrupa ülkeleriyle halen geleneksel bağlara sahip olsa da şu anda artık daha çok Türkiye, Çin, Brezilya ve Hindistan gibi gelişmekte olan ekonomilerle sıkı bağlar kuruyor." dedi.

Akademisyen Oqubay, kıtanın batısında Fransa, Çin ve Rusya gibi ülkelerin birbirleriyle rekabet halinde olmasının doğrudan siyasete de yansıdığını vurguladı.

Yabancı ülkelerle işbirliğinin yatırımı teşvik üzerine odaklanmasının önemine değinen Oqubay, kilit konunun bunun ne tür bir ortaklık etrafında şekilleneceği olduğunu dile getirdi.

- "YABANCI GÜÇLER SİYASETE DAHİL OLMAYA ÇALIŞIYOR"

Afrika ülkelerinin çoğunun bağımsızlıklarını son 50 yılda kazandığını, bunun siyasi ve ekonomik bağımsızlık için kısa bir zaman olduğunu belirten Oqubay, "50 yılda Afrika ülkeleri, kendi siyasi bağımsızlıklarını elde etti ve ekonomik olarak büyümeye çalıştı. Bu süreç, güllük gülistanlık olmayacak her zaman inişli çıkışlı olacak. Ayrıca biliyoruz ki; yabancı güçler, birçok Afrika hükümetini etkilemeye ve tarihsel ilişkilere bağlı olarak siyasete dahil olmaya çalışıyor." diye konuştu.

Afrika'da bir tür neokolonyalizm dönemi yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili Oqubay şunları söyledi:

"Eğer bugün neokolonyalizmi, 'ekonomik açıdan bağımlı olmak' olarak tanımlarsak bu muhtemelen geçerli olabilir. Ancak benim önerim; kıtaya baktığımızda birbirinden tamamen farklı 50'den fazla ülkeyle çok çeşitli bir tarihe sahip olduğumuzdur. Dolayısıyla her ülkede yaklaşımım diğerlerinden farklı."

Neokolonyalizm gibi bir genelleme yerine spesifik olarak ülkelere bakmak ve Afrika ülkelerinin kendi politikalarına sahip çıkması gerektiğini söyleyen Oqubay, "Eğer politikalarına sahip çıkarlarsa o zaman hareket edebilirler ve kendi kalkınma projelerini güçlendirebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRK ŞİRKETLER, İSTİHDAMA KATKIDA BULUNDU"

Son 15 yılda Türk iş insanlarının kıtaya büyük yatırımlar yaptığını ve Türk hükûmetinin, Afrika ülkeleriyle birçok askeri anlaşma yaparak politikasını geliştirdiğini vurgulayan Oqubay, "Türkiye, Afrika'da imalat yatırımları yapan ülkelerden biri oldu. Bu şirketler, oldukça etkili ve istihdamın artmasına da katkıda bulundu." ifadesini kullandı.

Ticari açıdan Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkinin zaman zaman ivme kazandığını söyleyen Oqubay, Türkiye'nin verdiği eğitim burslarıyla da kıtaya katkıda bulunduğunu kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.