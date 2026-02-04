Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da Asi Nehri'ni 14 milyar 350 milyon liralık yatırımla daha güvenli ve düzenli bir yapıya kavuşturduklarını belirterek, "8 bin 170 metrelik çift taraflı ıslah çalışması ile taşkın riski azaltılıyor, kent merkezinde güvenli, kontrollü ve estetik bir nehir yapısı oluşturuluyor." ifadesini kullandı.



Yumaklı, NSosyal hesabından Asi Nehri'nde yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

