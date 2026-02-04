İSTANBUL 13°C / 7°C
Ekonomi

Bölgede 14 milyar liralık dev yatırım: Taşkınlara karşı daha güvenli ve kontrollü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'daki Asi Nehri'nin 14 milyar 350 milyon liralık yatırımla güvenli, kontrollü ve estetik bir yapıya kavuşturulduğunu açıkladı. Proje, taşkın riskini azaltırken kent merkezine yeni bir çehre kazandırmayı hedefliyor.

AA4 Şubat 2026 Çarşamba 20:13 - Güncelleme:
Bölgede 14 milyar liralık dev yatırım: Taşkınlara karşı daha güvenli ve kontrollü
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da Asi Nehri'ni 14 milyar 350 milyon liralık yatırımla daha güvenli ve düzenli bir yapıya kavuşturduklarını belirterek, "8 bin 170 metrelik çift taraflı ıslah çalışması ile taşkın riski azaltılıyor, kent merkezinde güvenli, kontrollü ve estetik bir nehir yapısı oluşturuluyor." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından Asi Nehri'nde yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Hatay'da Asi Nehri'ni 14 milyar 350 milyon liralık yatırımla daha güvenli ve düzenli bir yapıya kavuşturduklarını bildiren Yumaklı, "8 bin 170 metrelik çift taraflı ıslah çalışması ile taşkın riski azaltılıyor, kent merkezinde güvenli, kontrollü ve estetik bir nehir yapısı oluşturuluyor. Hatay'ın yarınlarına güven ve değer katacak bu önemli projenin hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

