14 Ağustos 2025 Perşembe
Bölgede oyun lehimize döndü: Türkiye ile barış yapmaları gerektiğini anladılar

Türkiye ve İtalya'nın Libya'da iş birliğini artırdığını yazan Fransa basını, Ankara'nın Libya'daki konumunun güçlendiğini kaydetti. Türkiye'nin Libya'da oyunu kazandığı ifade edilirken Libya'nın doğu yönetiminin Türkiye ile barış yapmaları gerektiğini anladığı vurgulandı.

HABER MERKEZİ14 Ağustos 2025 Perşembe 10:34 - Güncelleme:
Fransız basını, Türkiye ile İtalya'nın Libya'da siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında iş birliğini güçlendirdiğini yazdı.

Yapılan habere göre, iki ülke hem göç akışının kontrolü hem de enerji projelerinde ortak adımlar atarak Akdeniz'deki nüfuzlarını artırmayı hedefliyor.

Ay başında Türkiye, İtalya ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti liderleri üçlü bir zirvede bir araya geldi.

AKDENİZ'DE YENİ İŞ BİRLİĞİNİN BAŞLANGICI

Fransız kaynaklar, bu görüşmenin Akdeniz'de yeni bir iş birliği döneminin başlangıcı olabileceğini vurguladı.

Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne desteğini sürdürürken, ülkenin doğusundaki yerel aktörlerle de diplomatik temaslarını artırıyor.

Böylece Libya'da kalıcı istikrar için kapsayıcı bir çözüm arayışı yürütülüyor.

Fransız basınındaki haberlere göre iki ülke, enerji güvenliği ve ticaret alanında ortak projeler geliştirerek hem Akdeniz bölgesinde hem de Afrika kıtasında yeni bir denge kurmak istiyor.

Libya'nın zengin petrol ve doğal gaz rezervleri, iş birliğinin merkezinde yer alıyor.

Fransız medyası, Türkiye ve İtalya'nın bu kaynaklardan karşılıklı yarar sağlayacak şekilde ortak stratejiler geliştirdiğini belirtiyor.

TÜRKİYE LİBYA'DAKİ KONUMUNU GÜÇLENDİRDİ

Yapılan analizde Türkiye'nin Libya'daki konumunu güçlendirdiği belirtilirken, Libya'nın doğu yönetiminin bölgede Türkiye ile barış yapmaktan başka çaresinin olmadığı ifade edildi.

Ankara'nın artan nüfuzuna dikkat çekilen haberde, "Türkiye Libya'da oyunu kazanıyor" ifadeleri kullanıldı.

