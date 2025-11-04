İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2025 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0928
  • EURO
    48,3635
  • ALTIN
    5337.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bölgede petrol heyecanı: Günlük 4 bin 675 varilin üzerinde
Ekonomi

Bölgede petrol heyecanı: Günlük 4 bin 675 varilin üzerinde

Afrika'nın petrol yuvası olarak anılan Libya'da ülkenin batısında yer alan Gadamis petrol havzasında günlük 4 bin 675 varilin üzerinde üretim kapasiteli petrol keşfi yapıldı. Açıklamada ayrıca, alanda 2 milyon fit küp gaz üretimi yapılmasının da tahmin edildiği aktarıldı.

AA4 Kasım 2025 Salı 17:38 - Güncelleme:
Bölgede petrol heyecanı: Günlük 4 bin 675 varilin üzerinde
ABONE OL

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, Kurumun iştirak şirketi AGOCO'nun Gadamis bölgesindeki yeni keşfi hakkında bilgi verildi.

Yeni keşif alanında günlük 4 bin 675 varil ham petrol ve 2 milyon fit küp gaz üretimi yapılmasının tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, projenin tamamıyla NOC'a ait olduğu bilgisi paylaşıldı.

AFRİKA'NIN EN ÇOK PETROL REZERVİNE SAHİP ÜLKESİ

Libya, OPEC verilerine göre, 50 milyar varil petrol ile Afrika'nın en çok petrol rezervine sahip ülkesi konumunda ancak bölünmüşlük ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle çeşitli dönemlerde petrol sahaları kapanıyor ve üretimde aksaklıklar yaşanıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.