Libya'da elektrik, enerji ve aydınlatma teknolojileri alanında faaliyet gösteren Türk şirketleri gün geçtikçe pazar payını genişletiyor. Libya Genel Elektrik Şirketi (GECOL) Medya Sorumlusu Isam Haniş yaptığı açıklamada, çok sayıda büyük projenin hayata geçirilmesinde Türk şirketlerle işbirliği yaptıklarını söyledi.



TÜRKİYE'NİN TECRÜBELERİNDEN FAYDALANMAK İSTİYORLAR

Uluslararası Trablus Fuar Merkezinde düzenlenen "Powerelec, Uluslararası Elektrik, Enerji ve Aydınlatma Teknolojileri Fuarı"na ev sahibi Libya'nın şirketleri dışında Türkiye, Mısır, Tunus ve Cezayir'den de firmalar katıldı.

Libya Enerji Bakanlığı sponsorluğunda düzenlenen ve bugün sona erecek fuara en güçlü katılım, 29 şirketle Türkiye'den gerçekleşti. Elektrik, enerji ve aydınlatma teknolojileri alanlarında Türkiye'nin güçlü şirketleri fuarda ürün ve sistemlerini tanıtma imkanı buldu.

- "TÜRK ŞİRKETLERİ İLE OLAN İLİŞKİLERİMİZDEN GURUR DUYUYORUZ"

Libya Genel Elektrik Şirketi (GECOL) Medya Sorumlusu Isam Haniş yaptığı açıklamada, çok sayıda büyük projenin hayata geçirilmesinde Türk şirketlerle işbirliği yaptıklarını söyledi.

Başkentteki "Batı Trablus" ve "Yeni Güney Trablus" elektrik santralleri projelerinin Türk şirketler tarafından yapıldığını kaydeden Haniş, çeşitli alanlarda Türk şirketleri ile işbirliği yaptıklarını aktardı.

Yalnız projelerde değil eğitim ve tecrübe aktarımı konularında da Türk şirketlerinden istifade ettiklerini belirten Haniş şunları kaydetti:

"Libya Genel Elektrik Şirketi, tecrübe aktarımı, kadrolarının eğitimi alanlarında ve projelerin hayata geçirilmesinde Türk şirketlerle büyük işbirlikleri yaptı. Gelecekte de Türk şirketlerle çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. Şimdiye kadar Türk şirketlerden çok istifade ettik. Türk şirketleri ile olan bu ilişkilerimizden gurur duyuyoruz."

- LİBYA'NIN ENERJİ ALTYAPISINDAKİ DÖNÜŞÜMDE TÜRK FİRMALARINA ÇOK İŞ DÜŞÜYOR

Libya'da faaliyet gösteren Türk firmalardan Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş'nin İş Geliştirme Müdürü Veysel Demir, şirketlerinin Libya'da 4 yıldır yerel bir firma kurarak Libya'da faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Demir, Libya'da konvansiyonel veya yenilenebilir enerji santrallerinin kurulumu, trafo merkezlerinin rehabilitasyonu ya da sıfırdan kurulumu, mobile substation (mobil trafo merkezi) ve e-house çözümlerinin hayata geçirilmesi alanlarında faaliyet gösterdiklerini kaydetti.

Libya'da ağırlıklı olarak Misrata ve başkent Trablus'ta etkili olduklarını kaydeden Demir, "Libya'nın enerji altyapısında bir dönüşüm var. Enerji altyapısındaki bu dönüşümü Kontrolmatik firması olarak en önemli noktada takip ediyoruz. Bu noktada Türk firmalarına çok fazla iş düşüyor. Bu pazar önemli bir pazar." ifadelerini kullandı.

- LİBYA PAZARI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ PAZARLARDAN BİR TANESİ

Libya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerden Sigma Elektrik'in Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tokhan da Libya pazarının önemli pazarlardan biri olduğunu ve uzun süredir bu pazarda yer aldıklarını söyledi.

Libya'daki pazar paylarını genişletmeye çalıştıklarını kaydeden Tokhan şunları ifade etti:

"Libya pazarı bizim için önemli pazarlardan bir tanesi 2013 yılından beri Libya pazarındayız. 2017 yılında Libya resmi elektrik dağıtım kurumu olan GECOL'den (Libya Genel Elektrik Şirketi) alçak gerilim devre kesicilerimizle ilgili onay alan ilk Türk firmasıyız. O günden bugüne kadar da Libya pazarında payımızı artırmaya gayret ediyoruz."

Tokhan, şirketlerinin sektördeki ihtisas fuarlarına katılmaya özen gösterdiğini, katıldıkları "Powerelec" fuarının ihtisas alanında önemli fuarlardan birisi olduğunu ve bu katılımla Libya'daki marka bilinirliklerinin artacağına inandıklarını ifade etti.