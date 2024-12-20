Bölgedeki anlatılar bozuldu! İran'ın ''Şii Hilali'' kırıldı: Türkiye'nin ''Dolunay''ı yükseliyor

Suriye'deki Esed rejiminin çöküşü, İran'ın uzun zamandır korkulan "Şii hilali"nin sonunu ve Türkiye'nin "dolunayı"nın yükselişini işaret ettiğini yazan Batı basını, Ortadoğu'da güç dengesinin değiştiğini belirtti.

İRAN'IN "Şİİ HİLALİ" KIRILDI: TÜRKİYE'NİN "DOLUNAY"I YÜKSELİYOR

Afrika Boynuzu'ndan Levant ve Afganistan'a kadar jeopolitik manzaranın yeniden şekillendiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyeli muhaliflere verdiği desteğin Ankara'yı bölgesel bir güç statüsüne yükselttiği kaydedildi.

Suriyeli muhaliflerinin başarısının etkilerinin muhtemelen komşu Irak'ta da hissedileceği ileri sürüldü.

Türkiye'nin Somali-Etiyopya arabuluculuğuna, Libya, Azerbaycan ve Afganistan ile olan ilişkilere dikkat çekilen haberde, "Suudi Arabistan uzun zamandır kendisini Müslüman dünyasının lideri olarak konumlandırıyor ve İran'ın Şii etkisine karşı koyuyor, ancak Türkiye'nin yükselişi bu anlatıyı bozuyor" denildi.

Türkiye'nin bölgesel güç olarak konumlandırarak Suudi Arabistan'ın bölgesel liderlik iddiasını zayıflattığının altı çizildi.

20 yıldan fazla bir süredir İran'ın Şii hilaliyle Orta Doğu'ya hükmetme hırsı güttüğü kaydedilen haberde, "Bugün, o hilal kırılıyor. Muhaliflerin Suriye'deki zaferi, Türkiye'nin artan etkisiyle birleşince, İran'n Lübnan'a olan kara köprüsü koptu, tedarik hatları sekteye uğradı ve vekilleri izole edildi. İran'ın kaybı, Türkiye'nin kazancıdır, çünkü Şam neredeyse yarım yüzyıldır İran'ın müttefiki olmaktan Türk müttefiki olmaya doğru kayıyor. Önümüzdeki yıllarda, bölgedeki güç mücadeleleri artık İran'ın hırslarının gölgesi etrafında değil, Türkiye'nin kapsamı etrafında dönecek" ifadeleri kullanıldı

"Türkiye gibi yapamadık"

Esed'den kalan borcu istediler