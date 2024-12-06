Podguzov, Kazakistan'ın Almatı şehrinde "Orta Asya'da Sürdürülebilir Kalkınmayı Teşvik Etme" konulu forum kapsamında AA muhabirine açıklama yaptı.

Bankanın Kazakistan başta olmak üzere üye ülkelere yatırım yaptıklarını kaydeden Podguzov, Orta Asya'nın en büyük ikinci ekonomisi Özbekistan'ın da yakında resmen üye olarak aralarına katılmasıyla bölgede güçlenmeyi hedeflediklerini söyledi.

Podguzov, son 3 yıldır Orta Asya'nın yüksek ekonomik büyüme gösterdiğini ve 2024 yılında bölge ülkelerinin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının 500 milyar dolar olarak tahmin ettiklerini belirtti.

Orta Asya'daki 5 ülkenin de karayla çevrili olduğu bir bölgede yer aldığını ve dolayısıyla Avrasya'da doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım koridorlarını birbirine bağlanmasını teşvik ettiklerini dile getiren Podguzov, bu kapsamda geliştirdikleri "Avrasya ulaşım ağı" konseptiyle ulaştırma alanındaki projeleri finanse ettiklerini anlattı.

Podguzov, Avrasya Kalkınma Bankası stratejisinin bölgede karşılıklı yarar sağlayacak geniş işbirliği fırsatları yarattığını vurgulayarak, "Sürdürülebilir kalkınmayı destekleme amacıyla faaliyet gösteren bir finans kuruluşunun bölgedeki tüm sorunlar kadar kalkınma noktalarını da iyi analize edebilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu bağlamda bölge için ülkeler arasında bağlantı sağlayacak projeler daha öne çıkıyor." dedi.

Bu nedenle Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinin iyi ekonomik etkileşim halinde olduğu Türkiye'ye sınır ötesi projelerin geliştirilmesi için işbirliği çağrısı yapan Podguzov, "Bankamıza katılmasını istediğimiz ülkelere üye ülkelerimizdeki yatırım faaliyetlerini artıracağını ve çeşitli sınır ötesi projelerin hayata geçirilmesine olanak sağlayacağını kanıtlamaya çalışıyoruz. Bölgede yer alan ve bölgesel ekonomik faaliyetlerin doğal ortakları olan Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye ve Moğolistan'a bunu kanıtlamak istiyoruz. Üye ülkelerimizin hükümetleriyle çok yakın temas halindeyiz. Elbette Avrasya Kalkınma Bankası ortaklığıyla bölgeye gelen her yatırımcının yerel projelere ulaşması daha kolay oluyor." şeklinde konuştu.

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