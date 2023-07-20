Bölgenin en büyük maden sahasına sahipler: Türkiye ile görüşmeye hazırız

Kirman, zengin demir ve bakır sahaları ile petrokimya alanındaki üretimiyle binlerce kişiye iş imkanı sağlıyor.

Eyaletin neredeyse her kentinde maden ocaklarıyla karşılaşmak mümkün. Maden alanlarından yükselen tozun azaltılması için ise sürekli su ihtiyacı doğuyor. Bu ihtiyacı karşılamak üzere Basra Körfezi'nden arıtılan su boru hattıyla bölgeye taşınıyor.

Maden sahalarında sabahın erken saatlerine başlayan çalışmalar vardiyalı olarak geç saatlere kadar devam ediyor.

Bölgede çıkarılan cevheri taşıyan dev kamyonlar uzun bir mesafeyi tırmandıktan sonra yüklerini belirlenen alanlara döküyor.

- İRAN'IN BAKIR REZERVİNİN YARISINDAN ÇOĞU KİRMAN'DA



İran Ulusal Bakır Endüstrileri Şirketi Başkan Yardımcısı Behruz Rahmeti, sahada yaptığı bilgilendirmede, Serçeşme kentindeki bakır rezervinin 10 milyar metreküp olduğunu aktardı.

Serçeşme maden sahasının Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki en büyük bakır madeni olduğunu belirten Rahmeti, İran'daki bakır rezervinin yarısından çoğunun burada bulunduğu bilgisini paylaştı.

Rahmeti, İran'ın bakır ihracatında en büyük alıcının ise Çin olduğunu sözlerine ekledi.

- "TÜRK EKONOMİ AKTİVİSTLERİYLE ORTAK TOPLANTI YAPMAYA HAZIRIZ"



İran Meclisi Ekonomi Komisyonu Başkanı ve Kirman Milletvekili Muhammed Rıza Puribrahimi ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye Türkiye'den de yatırımcı beklediklerini söyledi.

Kirman'ın coğrafi konumu ve sahip olduğu kaynaklar itibarıyla İran'ın önemli eyaletlerinden biri olduğuna dikkati çeken Puribrahimi, "Bu bölge maden, tarım ve turizm alanında benzersizdir." dedi.

Kirman'daki şirketlerin bu alanlarda Türkiye ile işbirliğini geliştirmek istediğini aktaran Puribrahimi, "Umuyoruz ki, Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın başkanlığını üstlendiği Türkiye'de kurulan yeni hükümet ile İran İslam Cumhuriyeti olarak işbirliğinin bu yönünü yeni başlıklarla daha ciddi bir şekilde takip edebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Puribrahimi, İran'ın maden kapasitesinin yüzde 40'ının Kirman'da olduğunu belirterek, "İşbirliği halinde olumlu ilerleme kaydetmek için Türk ekonomi aktivistleriyle ortak bir toplantı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hem madencilik hem turizm alanında iyi bir potansiyele sahip olduklarını söyleyen Puribrahimi, tarımsal üretim alanında da işbirliği yapılabileceğini belirtti.

Bölgede dört mevsim tarımsal üretim imkanına sahip olduklarını vurgulayan İranlı milletvekili, "Bu kapasiteler, devam edeceğini umduğumuz daha fazla işbirliğine yardımcı olabilir." diye konuştu.

- ARAÇ LASTİĞİ ÜRETEN ŞİRKET İHRACAT HAZIRLIĞINDA



İran'ın en büyük araç lastiği üreticisi Barez Tires şirketi de Kirman eyaletinde bulunuyor.

Ülkenin araç lastiği ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan şirket ihracat odaklı çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı ülkelere ürün satışına başlayan şirket, Türkiye'ye de ihracat yapmayı hedefliyor.