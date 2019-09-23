Bölgenin en yükseği... Geri sayım başladı

Afyonkarahisar’'da yapımı devam eden Çay Barajı’nın yüzde 70’inin tamamlandığını belirten Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, projenin tamamlanmasıyla ekonomiye 25 milyon lira katkı sağlamasının hedeflendiğini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Afyonkarahisar’a yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Afyonkarahisar’da son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını vurguladı. Aydın yaptığı açıklamada Çay ilçesinde yapımına devam edilen Çay Barajı hakkında bilgi verdi. Barajın yüzde 70 oranında tamamlandığını belirten Aydın, “Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen 'Gölsu' projesi kapsamında Afyonkarahisar ilimiz de nasibini aldı. Bölgenin en yüksek barajı olan Afyonkarahisar Çay Barajında 2018 yılında gövde dolgusu tamamlanmıştır. Ön yüz beton imalatı çalışmaları 24 saat durmaksızın devam etmekle birlikte ön yüz betonunun yüzde 70’i tamamlanmıştır. 24 saat durmaksızın çalışmaları hızla devam eden Çay Barajının 2019 yılı sonunda tamamlanarak su tutulması hedeflenmektedir” dedi.

“ÇAY BARAJI 105 METRE YÜKSEKLİĞİ İLE BÖLGENİN EN YÜKSEĞİ”

Çay Barajının 105 metre yükseklik ile bölgenin en yükseği olduğunu kaydeden DSİ Genel Müdürü Aydın, temelden yüksekliği 105.5 metre ve 15.98 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olan Çay Barajının tamamlanması ile 18 bin 550 dekar zirai arazinin sulanacağını ve Çay, Bolvadin ilçeleri ile Bolvadin'e bağlı Dişli ve Özburun beldelerinin içme suyu ihtiyaçlarının temin edileceğini belirtti. Aydın, “Çay Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte bölge insanının ekonomik olarak rahatlaması ve 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye 25 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflenmektedir. Çay Barajı inşaatı ile birlikte eş zamanlı çalışmaları devam etmekte olan Çay Barajı Sulaması ile Çay Barajı İsale Hattı işinin tamamlandı. Baraj inşaatında ön yüz beton imalatı çalışmaları devam etmekle birlikte ön yüz betonunun yüzde 70’i tamamlanmıştır. Bununla birlikte Çay Barajı Arıtma Tesisi inşaatında ise yüzde 72 seviyesinde çalışmaların devam etmektedir” diye konuştu.