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Ekonomi

Bölgenin kaderini değiştirecek! Dünyanın 4. büyük doğal gaz ve petrol rezervi keşfedildi

Artan enerji ihtiyacı için kaynak arayışına geçen Pakistan'ın dünyanın dördüncü büyük doğal gaz ve petrol keşfine imza attığı belirtildi. Ülkenin kaderini değiştireceği söylenen doğal gaz ve petrolün dünyanın dördüncü büyük keşfinin olmasını yanı sıra açık denizde gerçekleştirildiği belirtildi.

Star Gazetesi 4 Aralık 2024 Çarşamba 10:26 - Güncelleme:
Bölgenin kaderini değiştirecek! Dünyanın 4. büyük doğal gaz ve petrol rezervi keşfedildi
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Pakistan'da üst düzey güvenlik yetkilisi Pakistan'ın karasularında önemli miktarda petrol ve doğal gaz rezervi keşfedildiğini bildirdi. Bulanan petrol ve doğal gazın dünyanın 4. büyük keşfi olabileceği tahmin edilen açıklamada, hidrokarbon buluntusunun ülkenin ekonomik gidişatını değiştirebilecek büyüklükte olduğu belirtildi.

DÜNYANIN 4. BÜYÜK DOĞAL GAZ VE PETROL REZERVİNİ KEŞFETTİLER

Pakistan merkezli Dawn News TV'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bir habere göre, Pakistan'ın söz konusu keşfi müttefik bir ülkeyle yürüttüğü 3 yıllık bir araştırma sonucunda yaptığı bildirildi. Keşif sonrası ekibin rezerv yataklarının yerini hükümete bildirdiği belirtilen haberde, yerel Pakistan basınına konuşan üst düzey yetkilinin bunu "mavi su ekonomisinden" yararlanma fırsatı olarak nitelendirdiği açıklandı. İhale ve keşif tekliflerinin değerlendirildiğini ve bunun yakında keşif faaliyetlerinin başlamasına yol açabileceğini belirten üst düzey yetkili keşfe rağmen kuyuların açılıp petrol çıkarılması sürecinin birkaç yıl sürebileceğini kaydetti.

Pakistan'ın açık denizde keşfettiği petrol ve doğal gazın aynı zamanda 'mavi su ekonomisi'ni de geliştireceği aktarılan haberin devamında okyanustan diğer değerli mineraller ve elementlerin çıkarılabileceği paylaşıldı.

Ülkesinin ciddi bir ekonomik krizle boğuştuğunu belitten Pakistanlı üst düzey yetkili, durumu tersine çevirmek için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

BÜYÜK KEŞİF

Bazı projeksiyonlara göre bu keşif, petrol ve doğalgaz rezervleri bakımından dünyanın dördüncü büyük keşfi olarak değerlendiriliyor.

Şu anda Venezuela'nın petrol rezervlerinde lider olduğu söylenirken ABD'nin ise en büyük dokunulmamış kaya petrolü rezervlerine sahip olduğu biliniyor. Suudi Arabistan, İran, Kanada ve Irak'ın da ilk beş arasında yer alıyor.

UZAMINDAN "BAĞIMLILIĞIMIZI AZALTABİLİRİZ" AÇIKLAMASI

Dawn News TV'ye konuşan Pakistan Petrol ve Gaz Düzenleme Kurumu'nun eski üyesi Muhammed Arif, rezervlerin öngörüldüğü gibi bulunacağının garantisi olmadığını belirterek ihtiyatlı iyimserlik tavsiyesinde bulundu. Keşfin Pakistan'ın enerji ihtiyacını karşılama potansiyelinin, rezervlerin büyüklüğüne ve çıkarma verimliliğine bağlı olduğunu vurgulayan Muhammed Arif, "Bu bir gaz rezervi ise LNG ithalatının yerini alabilir, petrol rezervi ise ithal petrole olan bağımlılığımızı azaltabiliriz" dedi.

Ancak Arif, rezervler iyice analiz edilip sondaj çalışmaları başlayana kadar bunların ön umutlar olduğunu söyleyerek keşfin kendisinin yaklaşık 5 milyar dolarlık (1,39 trilyon rupi) bir yatırım gerektirdiğini ve açık deniz rezervlerinin çıkarılmasının dört ila beş yıl sürebileceğini belirtti.

Geçtiğimiz ay MOL Pakistan, Hayber Pahtunhva'nın Kohat Platosu'ndaki TAL Bloğu'nda üç gaz keşfi gerçekleştirmişti.

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