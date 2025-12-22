Ahmet Burak Dağlıoğlu, İstanbul Finans Merkezi VakıfBank Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Platin Global 100 Ödülleri" etkinliğinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

2025 yılında Türkiye'ye gelen uluslararası yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dağlıoğlu, ellerinde bu yılın ocak-ekim dönemine ait verilerin bulunduğunu belirterek, "Yaklaşık 11,6 milyar dolarlık bir yatırım çekmişiz. Bunu son 12 ayın yıllıklandırılmış verisine çevirdiğimizde 14,6 milyar dolar civarında bir yatırım görülüyor. Bu yılın ilk 10 ayını geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda, yatırımlarda yaklaşık yüzde 35'e yakın bir artış olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Dağlıoğlu, bu yılın ilk altı ayına dair bazı öngörüler bulunduğunu anımsatarak, "Dünyada yatırımların büyümediği, aynı kaldığı hesaplanıyor. Bir başka kaynağa göre ise yaklaşık yüzde 3'lük bir düşüşten söz ediliyor. Bizim ilk altı aydaki artışımız yaklaşık yüzde 30 oranındaydı. Dünyada yatırımların sabit kaldığı bir dönemde Türkiye'nin payını artıran, gelen yatırımları yükselten bir ülke olarak pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Teknoloji girişimciliği ekosisteminin uluslararası yatırımcıyı çektiği bir tablonun oluştuğunu ifade eden Dağlıoğlu, "Geleneksel sektör tasnifine göre ilk sırada toptan ve perakende ticaret, ikinci sırada imalat sanayi yer alıyor. Sonrasında bilgi ve iletişim teknolojileri, finansal teknolojiler ve lojistik geliyor. Bu saydığımız sektör sınıflamalarının bir kısmı aslında teknoloji girişimlerini de kapsıyor." dedi.

– "GENEL OLARAK AVRUPA, ASYA VE KÖRFEZ'DEN YATIRIMCI İLGİSİNİN DEVAM ETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Burak Dağlıoğlu, 2025 yılının Türkiye'nin küresel tedarik zincirinde daha aktif bir oyuncu olmak üzere imalat kapasitesini geliştirdiği, imalat sanayi yatırımlarının büyüdüğü, yeni yatırımların geldiği ve bunu destekleyen özellikle lojistik alanındaki yatırımların dikkati çektiği bir yıl olduğunu belirtti.

Türkiye'ye gelen yatırımların coğrafi dağılımına bakıldığında, ilk 10 ülke arasında genellikle Avrupa ülkelerinin yer aldığını ifade eden Dağlıoğlu, "Bu yıl bir yatırım işleminden dolayı Kazakistan ikinci sırada görünüyor. Genel olarak Avrupa, Asya ve Körfez'den yatırımcı ilgisinin devam ettiğini görüyoruz." diye konuştu.

Dağlıoğlu, gelecek yıl 2025 yılındaki koşulların benzer şekilde devam edeceğine dair bazı öngörüler bulunduğunu belirterek, uzun vadeli tahmin yapmanın zor olduğu bir dönemden geçildiğini söyledi.

Gelecek yıl dünyanın büyük ekonomilerindeki bazı finansal aktörlerin alacağı kararlar ve faiz politikalarıyla birlikte yatırım ortamında pozitif yönlü değişiklikler olabileceğine dair beklentilerin de bulunduğunu anımsatan Dağlıoğlu, "Türkiye'ye gelen yatırımlar sadece Türkiye'deki ekonomik dinamiklerden değil, özellikle bölgesel dinamiklerden de çok etkileniyor. Avrupa bölgesindeki toparlanmanın Türkiye'deki yatırımlara da pozitif etkisi olacağını bekliyoruz. Portföyümüzdeki projeler ve devam eden işlemler kapsamında, teknoloji girişimciliği alanında önemli yatırım hareketleri gözlemleyebiliriz. Türkiye'nin tedarik zincirindeki rolünü güçlendiren yatırımları görmeye devam edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

- "ULUSLARARASI ETKİNLİKLERE KATILARAK YATIRIMCILARA ULAŞMA FAALİYETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Dağlıoğlu, gelecek yılın Ofisin kuruluşunun 20'nci yılına denk geldiğini belirterek, "Her yıl olduğu gibi dünyadaki tanıtım turlarımıza ve uluslararası etkinliklere katılarak yatırımcılara ulaşma faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bunu 20'nci yıl perspektifiyle daha da ivmelendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gelecek yıl birçok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacağına dikkati çeken Dağlıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelecek yılın en dikkat çekici etkinliklerinden biri COP31 olacak. Bunun Türkiye için önemli bir kilometre taşı oluşturacağını, birçok devlet başkanı, hükümet yetkilisi ile uluslararası kurum ve kuruluşun etkinlik kapsamında Türkiye'de bulunacağını ve bunun özellikle iş dünyamız için büyük fırsatlar doğuracağını düşünüyoruz. Dünyada ve Türkiye'de yeşil ekonomi, sürdürülebilirlik ve etki ekonomisi gibi başlıklar altında yoğun bir gündem bulunuyor."