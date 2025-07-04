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Ekonomi

Bölgesel ticaret hedef büyüttü! Bakan Bolat: 100 milyar dolarla yetinilmeyecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi'nde Türkiye'nin kardeş ülkelerle ticari ilişkileri derinleştirmekte kararlı olduğunu vurguladı. Bakan Bolat, 100 milyar doları aşan mevcut ticaret hacmini daha da yukarı taşımak istediklerini belirtti.

AA4 Temmuz 2025 Cuma 19:58 - Güncelleme:
Bölgesel ticaret hedef büyüttü! Bakan Bolat: 100 milyar dolarla yetinilmeyecek
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Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde bulunmaktan bahtiyarlık duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin öncülüğünde 1985'te kurulan EİT'in bölge ülkeleri arasında siyasi, ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlenmesine vesile olduğunu vurgulayan Bolat, Teşkilatın aynı zamanda bölgesel barışın, huzurun ve istikrarın teminatı olan önemli bir platform konumunda bulunduğunu ifade etti.

Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, EİT çatısı altındaki kardeş ülkelerimizle aramızdaki ticaret hacminin artırılmasına, gümrük süreçlerinin kolaylaştırılmasına ve iş dünyalarımız arasında çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesine yönelik desteğimiz tamdır. Bugünkü zirvede, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da altını çizdikleri üzere, enerji, iklim değişikliği, tecrübe paylaşımı gibi alanlarda atılacak ortak adımlarla, 100 milyar doları aşan bölgesel ticaret hacmimizi daha da yukarılara taşımaya ve kardeş ülkelerimizle dayanışma ruhu içinde çalışmaya kararlıyız. Bu müstesna zirvenin, EİT üyesi ülkeler arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarını daha da güçlendirmesini, işbirliğimizin gelişmesine ve bölgesel barışa katkı sağlamasını temenni ediyorum."

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