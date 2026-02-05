Bölgeyi saran gücümüz karşısında çaresiz kaldılar: Stratejik avantaj Türkiye'nin elinde

Yunan basını, Somali'ye Türk F-16'ları konuşlandırılmasının Ankara'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sahra Altı Afrika'ya ve potansiyel olarak Orta Asya'ya kadar kilit bölgelerde sistematik askeri, siyasi ve ekonomik nüfuz zincirinin bir başka halkası olduğunu yazdı.

Buna karşı Yunanistan'ın coğrafi ve siyasi olarak sınırlı, yakın çevresinin dışında çok az varlığı olan ve her zaman ABD'nin emri altında olan savunmacı, gerici bir stratejiye kilitlenmiş durumda kaldığı kaydedildi.

Türkiye'nin Somali ve Libya'daki askeri ve ekonomik varlığına dikkat çeken Yunan basını, "Yunanistan (AB ve NATO üyesi olmasına rağmen) bu tür jeo-ekonomik bölgelerden tamamen uzaktır, nüfuz stratejisi, güç göstermek için askeri araçları ve risk alma konusunda siyasi iradesi yoktur. Libya'dan Suriye'ye... Türkiye birçok cephede. Somali de istisna değil" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin benzersiz işler başardığını belirten Yunan basını, "Ankara Batı'nın doğrudan müdahale edemediği Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'daki gelişmeleri etkiliyor. Yunanistan ise, Ege ve Doğu Akdeniz ile sınırlı, sınırlarının ötesinde jeopolitik arabulucu veya askeri güvenlik sağlayıcı olarak hareket etme yeteneği veya niyeti olmayan etkisiz bir oyuncu olarak kalıyor. Güç sadece silahlarla ilgili değildir. Türkiye'nin askeri gücü sadece savaş uçaklarının veya insansız hava araçlarının sayısında değil. Bu, onları kullanma konusundaki siyasi iradesinde, stratejik dışa dönüklüğünde ve askeri eylemi ekonomik ve jeopolitik faydalarla ilişkilendirme yeteneğinde yatmaktadır. Yunanistan kaliteli silah sistemlerine ve yetenekli personele sahip, ancak stratejik derinlikten, uluslararası güç ağlarından ve etki yansıtmak için uzun vadeli planlamadan yoksun. Gücün sınırlardan uzakta kullanıldığı bir dünyada Atina pasif oynuyor, sürekli olarak ABD'nin etkisine bağlı kalıyor. Ve bu, uzun vadede en tehlikeli boşluktur" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin küresel krizlere müdahale ettiğini aktaran Yunan basını, "Türkiye, Afrika ve Orta Doğu'da yansıttığı doğrudan askeri gücün ötesinde, büyük jeopolitik gerilim krizlerinde arabulucu olarak uluslararası prestij kazanmayı başardı. Ukrayna krizinde Ankara, Kiev, Moskova ve Batı arasında arabulucu olarak aktif bir rol üstlendi. Diplomatik kanallar, tahıl güvenliği ve silah kontrolü müzakereleri yoluyla Türkiye, barışçı bir profil sergileyerek iletişim kanallarını açık tutmayı başarıyor. Bu şekilde Türkiye, denge unsuru olarak görünerek uluslararası prestijini güçlendiriyor ve kritik jeopolitik bölgelerde etkisini güvence altına alıyor" yorumunda bulundu.

Yunanistan'ın Türkiye'nin tam tersine Atina'nın diplomatik desteğinin AB ve NATO çerçevesindeki istişarelerle sınırlı kaldığının altı çizildi.

Haberde, "Ukrayna veya İran ile müzakereler gibi yüksek yoğunluklu krizlerde aktif bir arabuluculuk rolü üstlenmedi ve böylece güç ve uluslararası prestij gösterme fırsatlarını kaçırdı. Ankara'nın stratejik avantajı askeri güç, jeopolitik görünürlük ve arabuluculuk becerilerinin birleşimi, Türkiye'yi küresel düzeyde aktif bir oyuncu haline getiriyor ve herhangi bir tarafa doğrudan bağlı kalmadan birden fazla cephede sonuçları etkileyebiliyor" denildi.