Bölgeyi uçuracak proje! Dost ülkeden ''Türkiye'' talimatı

AA 10 Haziran 2021 Perşembe 14:22 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 14:22

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Başbakanlıktaki ofisinde Başbakan Hamduk, Summa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora'yı kabul etti.

Ulaştırma Bakanı Mirgani Musa ve Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da görüşmede hazır bulundu.



Bu kararın Türkiye'ye yaptığı son ziyaretinin sonuçlarından biri olduğunu belirten Ulaştırma Bakanı Musa, Başbakan Hamduk'un Hartum yeni havalimanı projesinin tamamlanması için Türk şirketiyle daha önce imzalanan mutabakat zaptının gözden geçirilmesi ve projeye Türk şirketi Summa ile devam edilmesi talimatını verdiğini aktardı.

Summa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bora da projenin yeniden başlatılması ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanması için her türlü çabanın gösterileceğini taahhüt etti.

Bora, şirketlerinin Afrika kıtasının farklı bölgelerinde hastane, stadyum, havalimanları gibi çok sayıda projeyi tamamladığını kaydetti.

- AFRİKA'DAKİ UÇUŞ TRAFİĞİNDE EN ÖNEMLİ NOKTALARDAN BİRİ OLMASI HEDEFLENİYOR

Summa, Mart 2018'de havalimanı inşaatı için sözleşme imzalamış ancak aralıkta hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan kitlesel halk protestoları, askeri darbe ve sonrasında yaşanan istikrarsız süreç nedeniyle proje durdurulmuştu.

Sudan Ulaştırma Bakanı Musa, Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo başkanlığındaki heyetle 27-28 Mayıs'ta Ankara'yı ziyaret etmişti.

Sudan, Başkent Hartum'un yaklaşık 40 kilometre uzağına inşa edilecek proje ile uluslararası standartlarda yeni bir havalimanına sahip olacak.

Yatırım tutarı 1 milyar doları aşan, 12 milyon yolcu kapasiteli havalimanının yaklaşık 3 yılda tamamlanması bekleniyor.

Havalimanının Kahire ve Addis Ababa'dan sonra Afrika'daki uçuş trafiğinde en önemli noktalardan biri olması hedefleniyor.