Bolu'da üretiliyor, dünya almak için sıraya girdi: Tanesi 2 bin 500 lira

Demirciler Çarşısı'ndaki atölyesinde demire şekil vererek geçimini sağlayan 58 yaşındaki Atlı, dedesi ve babasından öğrendiği mesleğini sürdürüyor.

GÜNDE 5 ADET ÜRETİLİYOR, TANESİ 2 BİN 500 LİRA

Kendine özgü fındık kabuğu ve pelet soba tasarlayan Atlı, günde 5 soba üretiyor. Atlı, yaptığı sobaları 2 bin 500 liradan satışa sunuyor. Sobalar, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, Lübnan ve İtalya'da da alıcı buluyor.

Son olarak Azerbaycan'da okullarda kullanılmak üzere 650 adet siparişi alan Atlı, sobaları peyderpey bu ülkeye göndermeye başladı.

- "İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM"

İsmail Atlı, AA muhabirine, günün şartlarına uygun geliştirdiği sobaları yurt içinde ve yurt dışında birçok yere gönderdiğini söyledi.

Talepten memnun olduğunu dile getiren Atlı, "Sobaları bütün dünyaya meşhur ettik. Bütün dünya istiyor. Şu anda Azerbaycan'ın okullarının sobalarını biz yapıyoruz. Geçen hafta Almanya'ya gönderdim. Kasım ayı içerisinde Lübnan ve İtalya'ya göndereceğim. Yurt dışından çok talep var ama yetiştiremiyorum. Bu sobalar el yapımı ve işçiliği ağır olan sobalardır." diye konuştu.

Atlı, işini severek yaptığını belirterek, "Bu işte 50 yılı geçtim. Çocukluğumdan beri buradayım. Bu iş için yetiştirdiğim elemanlar var. Bu işlerle uğraşan artık yok. Gönülden bu işi yapan kalmadı. Gönüllü olmazsan bu meslekte barınamazsın. Yaptığın işte başarılı olamazsın." ifadelerini kullandı.

Fatma Atlı da 20 yıldır eşine yardım ettiğini anlatarak, atölyede çırak gibi görev yaptığını kaydetti.