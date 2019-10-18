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Booking.com davasında karar çıktı

Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com'a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği´nin (TÜRSAB) açtığı 'Haksız rekabetin tespiti' davasında karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek booking.com'un haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi.

  • DHA
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Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com'a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği´nin (TÜRSAB) açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek booking.com'un haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi.

´Hepinize sesleniyorum´ dedi, böyle meydan okudu: Bu devran elbet dönecek

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