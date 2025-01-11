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Ekonomi

Bor rezervinde 1,3 milyar dolarlık başarı! Türkiye rekora imza attı

Dünyanın bor rezervlerinde lider olan Türkiye, 2024'te 1,3 milyar dolarlık bir başarıyla rekora imza attı. Türkiye bor rezervlerinden elde edilen ürünlerin yüzde 97'si ihraç ederek 1,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

AA11 Ocak 2025 Cumartesi 12:35 - Güncelleme:
Bor rezervinde 1,3 milyar dolarlık başarı! Türkiye rekora imza attı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024'te yüzde 97'si ihracattan elde edilen 1,3 milyar dolarlık bor satışıyla rekor bir başarıya ulaşıldığını bildirdi.

TÜRKİYE'DEN REKOR BOR REZERVİ BAŞARISI

Bakanlığın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakanlığın infografikli paylaşımında, "Yüzde 73'lük rezerv payıyla dünyada lider olduğumuz borda, 2024'te 2,5 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında yüzde 97'si ihracat olmak üzere 1,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirdik." ifadesi kullanıldı.

BAKAN BAYRAKTAR BÜTÇE GÖRÜŞMELERİN AÇIKLAMIŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 18 Kasım 2024'teki TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yeraltı kaynaklarını ortaya çıkarmak amacıyla kurulan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA), son 10 yılda ortalama 670 bin metre sondaj gerçekleştirerek yeni rezervlerin tespitini sağladığını ve bu rezervlerin önemli bir kısmının ekonomiye kazandırıldığını anlatmıştı.

Bakan Bayraktar, 'Madencilik sektörünün bugünkü fiyatlarla, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içinde 65 milyar lira olan hacmini 20 yıl gibi bir sürede 4 katına çıkararak 2023 yılında 270 milyar liraya ulaştırdık. Aynı süre zarfında maden ihracatımızı da 7 kat artırarak 2023 yılında 5,7 milyar dolara çıkardık. Dünyadaki rezervin yüzde 73'üne sahip olduğumuz bor madeninde yüzde 60'ın üzerinde küresel pazar payıyla bu alanda liderliğimizi sürdürüyoruz. Bu çerçevede, 2024 yılında 2,5 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında, yüzde 97'si ihracat olmak üzere 1,3 milyar dolar satış gerçekleştirerek bir rekor kıracağız.' demişti.

Ham madde arz güvenliği kapsamında, Asya'dan Afrika'ya farklı coğrafyalarda çalışmaların sürdüğüne dikkati çeken Bayraktar, Nijer'de arama çalışmaları yürütülen altın sahalarından birinde 2025 yılında ilk üretime başlamayı planladıklarını söylemişti.

BOR NEDİR, NE İÇİN KULLANILIR?

Doğada yaklaşık 230 çeşit doğal bor mineralinden ticari değere sahip olanları özellikle; tinkal, kolemanit, üleksit, probertit, borasit, pandermit, szyabelit, hidroborasit ve kernit'tir. Bor, doğada tüm canlıların yaşantısını devam ettirmesi için vazgeçilmez elementlerden birisidir. Bunun yanında; bor dünyada en yaygın kullanım alanına sahip olan elementlerin başında gelmektedir.

Cam, seramik, deterjan, ilaç ve kimya sanayii, yanmayı önleyici (geciktirici) madde yapımı, tarım, metalurji, enerji depolama, arabalar (hava yastıkları, hidrolik fren vb), su arıtma, pigment ve kurutucu olarak, nükleer uygulamalar ve diğer kullanım alanlarıdır. ABD, Batı Avrupa ve Japonya'da bor mineralleri ve ürünlerinin kullanım alanlarındaki kullanım oranları farklıdır.

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