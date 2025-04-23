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Ekonomi

Borç batağındaki CHP'li belediye plaj satıyor

İzmir'de Foça Belediyesi, borçlarını ödemek için Kumburnu Plajı'nı SGK'ya devretti. CHP'li belediye, plajı 30 Nisan'da ihaleye çıkaracak.

HABER MERKEZİ23 Nisan 2025 Çarşamba 08:33 - Güncelleme:
Borç batağındaki CHP'li belediye plaj satıyor
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İzmir'de CHP'li belediyeler, saplandıkları borç batağından kurtulmak için çareyi mülkiyeti kendisine ait taşınmazları satmakta buluyor.

Son olarak CHP'li Foça Belediyesi, ilçe halkının yaz aylarında ücretsiz olarak yararlandığı Kumburnu Plajı Sosyal Tesis Alanını prim borçlarına karşılık SGK'ya devretti.

Kumburnu Plajı'nın satılığa çıkarılması ilçede büyük tepki çekti.

İHALE 30 NİSAN'DA

Belediyenin SGK'ya devrettiği Kumburnu Sosyal Tesisi, 30 Nisan'da Buca Sosyal Güvenlik Merkezi'nde ihaleye çıkarılacak.

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