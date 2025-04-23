Borç batağındaki CHP'li belediye plaj satıyor

İzmir'de CHP'li belediyeler, saplandıkları borç batağından kurtulmak için çareyi mülkiyeti kendisine ait taşınmazları satmakta buluyor.
Son olarak CHP'li Foça Belediyesi, ilçe halkının yaz aylarında ücretsiz olarak yararlandığı Kumburnu Plajı Sosyal Tesis Alanını prim borçlarına karşılık SGK'ya devretti.
Kumburnu Plajı'nın satılığa çıkarılması ilçede büyük tepki çekti.İHALE 30 NİSAN'DA
Belediyenin SGK'ya devrettiği Kumburnu Sosyal Tesisi, 30 Nisan'da Buca Sosyal Güvenlik Merkezi'nde ihaleye çıkarılacak.