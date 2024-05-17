İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2024 Cuma / 10 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2602
  • EURO
    35,0925
  • ALTIN
    2468.74
  • BIST100
    10320
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Borç içindeki İBB iflasın eşiğinde! İGDAŞ'ın halka arzı raftan indirildi
Ekonomi

Borç içindeki İBB iflasın eşiğinde! İGDAŞ'ın halka arzı raftan indirildi

Borç yükü altında ezilen İBB, CHP'nin son 14 yılda defalarca karşı çıktığı İGDAŞ'ın halka arzını raftan indirdi. Sırada İSPARK, Hamidiye ve Halk Ekmek var. İBB Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural, İGDAŞ için 10 milyar dolar değerleme öngördüklerini açıkladı. Vural, İSPARK, Hamidiye Su ve Halk Ekmek'in de, ‘satış için potansiyel varlıklar' arasında olduğunu söyledi.

17 Mayıs 2024 Cuma 08:33 - Güncelleme:
Borç içindeki İBB iflasın eşiğinde! İGDAŞ'ın halka arzı raftan indirildi
ABONE OL

Borçları katlanan İBB, İGDAŞ'ın halka arzını planlıyor. İmamoğlu yönetimi tarafından 'altın yumurtlayan tavuk' olarak devralınan İGDAŞ'ın geçmişte halka arzı defalarca gündeme gelmiş ancak CHP karşı çıkmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural, İGDAŞ'ın 10 milyar dolar değerlemeyle halka arzını planladıklarını açıkladı. Vural, İSPARK'ın su şirketi Hamidiye'nin ve ucuz ekmek üreticisi Halk Ekmek'in de satış için potansiyel varlıklar arasında olduğunu açıkladı.

Neslihan Vural, Ekrem İmamoğlu

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, CHP yönetiminde belediyenin iflasın eşiğine geldiğini belirterek halka arz kararının bu nedenle alındığını söyledi. Türkyılmaz, "2014-2019 AK Parti döneminde, borcun bütçeye ortalama oranı % 87,20. 2019-2024 CHP döneminde % 148,49. Bütçeye göre 2014-2019 AK Parti döneminde % 54,57 oranına yatırım yapılırken, 2019-2024 CHP yönetiminde % 38'lik bir yatırım yapılmış" sözleri ile borç bilançosunu gündeme getirmişti.

GEÇMİŞTE KARŞI GELDİ

İGDAŞ'ın halka arzı 2009'dan 2015'e kadar 4 meclis kararıyla gündeme gelmişti. 2015'teki oylamada CHP'li üyeler arasında tartışma yaşanmıştı. O dönem CHP'li Meclis Üyesi Doğan Subaşı, "Kurumsal hizmet niteliği taşıyan ve stratejik önemi bulunan kurumlarda özelleştirme toplumsal açıdan sakıncalı" demişti.

  • iflas
  • halka arz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.