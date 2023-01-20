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Ekonomi

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor

Borçlar için kapsamlı yapılandırma paketi geliyor. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçlar yapılandırılacak. Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Yapılandırma paketinin Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılması ve Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.

20 Ocak 2023 Cuma 09:04 - Güncelleme:
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor
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Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi hayata geçiyor.

Paket, önümüzdeki hafta başında Kabine toplantısında değerlendirilecek.

Yapılandırma paketiyle ilgili ayrıntılara ulaşıldı.

KRİTİK TARİH 31 ARALIK 2022

Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak.

VERGİ, PRİM VE CEZALAR KAPSAMDA

Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.

Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

ELEKTRİK-SU BORÇLARINA DA YAPILANDIRMA

Belediyelere olan borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI

Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altnda olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilir.

KABİNE'DE ELE ALINACAK

Yapılandırma paketi pazartesi günü Kabine'de masaya yatırılacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.

NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Paketin en geç şubat ortasında yasalaşması bekleniyor.

  • borç
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  • borç yapılandırma paketi

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