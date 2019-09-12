Borçlanma işlemlerine tek çatı

Yeni yapılandırmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TURAN ATANDI

Kararla birlikte daha önce farklı genel müdürlüklerde bulunan iç ve dış borçlanma, yatırımcılar ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla olan ilişkiler de yeni kurulan bu birimde birleştirildi. Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün devlet iç borçlanmasını yürütme görevi ile Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünün bazı görevleri yeni müdürlüğe devredildi. Daha önce Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, uluslararası mali piyasalarda mevcut finansman araçlarını kullanarak dış borç yükünü hafifletici işleri yürütüyordu. Böylelikle iki farklı genel müdürlüğün devlet tahvili ve hazine bonosu yoluyla iç ve dış borçlanma yapan birimleri de birleştirildi. Bu adım atılırken dünyadaki Debt Capital Markets (DCM) gibi örnekler de dikkate alındı.

Karanın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından atama da yapıldı. Borç Yönetimi Genel Müdürü koltuğuna VakıfBank’ta yönetici olarak çeşitli görevlerde bulunan Mustafa Turan oturacak. Aynı zamanda VakıfBank Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı olarak da görev yapan Turan, Yatırımcı İlişkileri, Yapılandırılmış Finansman ve Dış Ticaretin Finansmanı bölümlerinden de sorumluydu.