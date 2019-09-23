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Borcunu erken ödeyene % 22 indirim 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasına başvurular bugün başlıyor.

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TOKİ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 2’ncisi düzenlenen kampanyada alıcılara peşin ödemelerde yüzde 22 indirim yapılacak. Kampanyadan borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek.  Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, bugünden itibaren 18 Ekim’e kadar ilgili bankaya başvurabilecek.  İndirim uygulaması kapsamında bulunan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan, satışları 2018 Haziran sonuna kadar yapılmış emlak sahipleri yararlanacak.

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