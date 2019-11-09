Boron piyasayı sildi süpürdü

Piyasaya 10 ay önce sürülen doğal mineralli, parfümsüz ve içinde doğada çözünmeyen kimyasalların bulunmadığı çamaşır deterjanı Boron yüzde 8’lik pazar payına ulaştı. Tüketiciden gelen talep üzerine de Boron’un sıvısı da dahil olmak üzere 4 yeni ürünü raflardaki yerini aldı.

Yeni ürünleri düzenlediği basın toplantısında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Türkiye’de temizlik ürünleri bugün itibariyle baktığımızda 10 milyar liralık bir hacme sahip. BORON böylesine yüksek nitelikli bir pazarda 10 ay gibi bir süre içerisinde yüzde 8’lik bir paya sahip oldu” dedi.

TALEP ÇOK FAZLA

Üretimin daha da artacağını anlatan Dönmez “Yıl sonunda, 32 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz. Yeni ürünlerle birlikte Boron’un piyasadaki pazar payını daha da artırmak için geniş bir dağıtım ağı kurduk. Türkiye’de tüm büyük zincir mağazalarda yaklaşık 20 bin satış noktasında olma hedefimiz var. Bunun büyük bir kısmını da gerçekleştirdik. Bütün hazırlıklarımızı bu hedefe göre yeniden gözden geçiriyoruz. Eskişehir Kırka’daki fabrikamız artan talebe yetişmek için kapasitesini yüzde 20-25 oranında artırarak yıllık yaklaşık 30-35 bin ton arası üretim seviyesine yükseldi” dedi.

İçeriğinde doğaya ve insan vücuduna zararlı bir madde olmadığına değinen Bakan Dönmez, “Üretimden dağıtıma kadar yüzde yüz yerli ve milli bir ürün Boron. İçeriğinde petrol türevi ya da fosfat gibi insan sağlığına, doğaya ve çevreye zararlı hiçbir katkı maddesi bulunmamaktadır.” dedi.

İHRACAT DA BAŞLIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boron’un Türkiye’de tek fiyattan satıldığını anımsatarak, “Tüketici ürünü herhangi bir marketten aynı fiyata almış olacak. Ben bu yeni ürünlerin de en az eskisi kadar tutacağına hatta belki de daha fazla talep göreceğine inanıyorum. Arkadaşların yaptığı araştırmalar da onu gösteriyor” dedi. Dönmez Boron’un ihracatının yaygınlaşması için de çalışmaların sürdüğünü belirterek, ilk ihracatın ABD, İsviçre, Tunus ve Kosova’ya gerçekleştirildiğini aktardı.