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Ekonomi

Borsa 10 bin 125 bandını geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 yükselişle 10.125,49 puandan başladı.

AA24 Ocak 2025 Cuma 10:05 - Güncelleme:
Borsa 10 bin 125 bandını geçti
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,73 puan ve yüzde 0,13 artışla 10.125,49 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,36 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren yüzde 0,15 ile iletişim oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 10.112,76 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), jeopolitik risklerin giderilmesine ilişkin mesajları ile petrol fiyatları ve faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından pozitif seyir öne çıkıyor.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bugün piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini açıklaması bekleniyor.

Moody's en son temmuz ayında Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe artırmış ve B3'ten B1'e yükseltmiş, not görünümünü pozitif olarak korumuştu.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.100 ve 10.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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