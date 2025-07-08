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Ekonomi

Borsa güne 10.173,73 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,65 yükselişle 10.173,73 puandan başladı.

AA8 Temmuz 2025 Salı 10:03 - Güncelleme:
Borsa güne 10.173,73 puandan başladı
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Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,64 değer kaybederek 10.107,68 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 66,05 puan ve yüzde 0,65 artışla 10.173,73 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,54 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,56 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere yönelik tarife oranlarını içeren mektupları yayımlamasının ardından azalan risk iştahıyla karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getirdi.

Tarifelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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