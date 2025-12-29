İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2025 Pazartesi / 10 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9414
  • EURO
    50,6112
  • ALTIN
    6190.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Borsa güne 11.311,39 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 11.311,39 puandan başladı.

AA29 Aralık 2025 Pazartesi 10:03 - Güncelleme:
Borsa güne 11.311,39 puandan başladı
ABONE OL

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 azalışla 11.294,37 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,02 puan ve yüzde 0,15 artışla 11.311,39 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,13 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,89 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentiler ile jeopolitik gelişmelere ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle yılın son haftasına temkinli iyimserlikle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları ile Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç, BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.